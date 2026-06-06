Mazazo para la Selección argentina: un jugador se desgarró en el entrenamiento y se queda sin Mundial

La Selección argentina recibió una dura noticia en la recta final de la preparación para el Mundial 2026 . Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento del viernes y finalmente quedó desafectado de la lista para la Copa del Mundo.

El defensor del Olympique de Marsella no pudo completar la práctica y los estudios médicos posteriores confirmaron el alcance de la lesión. Desde un primer momento, los plazos de recuperación generaron preocupación en el cuerpo técnico, ya que demandarían más de tres semanas.

La incertidumbre se terminó este sábado, cuando la propia Selección argentina confirmó la baja del futbolista a través de sus canales oficiales. "El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo".

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! pic.twitter.com/gMZAiS2b2k

De esta manera, el zaguero de 27 años se perderá la posibilidad de disputar su primer Mundial en un momento importante de su carrera. El ex Boca venía de consolidarse en el Olympique de Marsella y se había ganado un lugar entre los convocados por Lionel Scaloni.

balerdi Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular durante una práctica de la Selección argentina. Instagram @leobalerdi5

Las alternativas que analiza Scaloni

Ahora, la atención estará puesta en quién ocupará su lugar. En caso de convocar un reemplazante, la reglamentación establece que deberá salir de la prelista de 55 futbolistas presentada previamente ante la FIFA.

Entre los defensores que integran ese listado aparecen Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta, Kevin Mac Allister, Zaid Romero, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo, Marcos Acuña y Gabriel Rojas.

La Selección argentina deberá resolver en las próximas horas cómo reconfigurar su plantel de cara al inicio del Mundial, que comenzará en los próximos días.