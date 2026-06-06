Los cuatro jugadores que Scaloni hizo debutar en la Selección argentina en el amistoso ante Honduras

En la recta final hacia el Mundial 2026, Lionel Scaloni volvió a apostar por el recambio y les dio la oportunidad de cumplir el sueño de debutar con la camiseta de la Selección argentina.

El amistoso frente a Honduras dejó mucho más que una victoria para la Selección argentina. En los minutos finales del encuentro, Lionel Scaloni les dio rodaje a cuatro futbolistas que tuvieron su estreno absoluto con la camiseta albiceleste, una señal clara de que el cuerpo técnico ya trabaja pensando en el futuro del equipo nacional.

A los 80 minutos ingresaron el arquero de River Santiago Beltrán, de 21 años, el juvenil de Boca Tomás Aranda, categoría 2007, y Nicolás Capaldo, exBoca que actualmente desarrolla su carrera en el fútbol alemán. Los tres sumaron sus primeros minutos con la Selección mayor en un momento especial de sus carreras.

Cuatro debutantes, un nuevo paso en el recambio y varias señales para el futuro Embed Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Tomás Aranda ingresaron en el duelo vs. Honduras y debutaron con la casaca de la selección argentina pic.twitter.com/fi2TQ5qVmA — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026 Tal como había adelantado Scaloni en conferencia de prensa, Beltrán reemplazó a Juan Musso bajo los tres palos. El arquero millonario tuvo una rápida intervención que despertó elogios: a los 84 minutos descolgó con mucha seguridad un centro llovido dentro del área, transmitiendo tranquilidad en una acción de riesgo.

Cinco minutos después llegó el turno de Joaquín Freitas. El delantero de River, de 19 años, ingresó para ubicarse sobre el sector derecho del mediocampo. En ese tramo final, Aranda se movió por la izquierda, mientras que Capaldo ocupó funciones defensivas por el mismo sector.