El increíble blooper en el momento del himno de la Selección argentina que hizo estallar al público en Texas

Lo que debía ser uno de los momentos más solemnes de la noche terminó convirtiéndose en un insólito blooper en la previa del amistoso de la Selección argentina.

El duelo entre la Selección argentina y Honduras tuvo una previa desopilante por un error en los parlantes del estadio.

La previa del amistoso entre la Selección argentina y Honduras dejó una de las imágenes más curiosas del año. En el Kyle Field de Texas, cuando todo estaba listo para la interpretación de los himnos nacionales, un error en el sonido provocó una situación insólita que rápidamente se volvió viral.

Luego de que se escuchara sin inconvenientes el himno de Honduras, llegó el turno de la Argentina. Los futbolistas se acomodaron en formación y los hinchas aguardaban el tradicional momento, pero en lugar de sonar las estrofas del himno nacional comenzó a escucharse "Bombón Asesino", uno de los mayores éxitos de Los Palmeras.

El insólito error antes de Argentina-Honduras: sonó Los Palmeras en lugar del himno El blooper de la organización en el momento del himno argentino El blooper de la organización en el momento del himno argentino Telefe

La inesperada canción sorprendió a todos los presentes. Mientras desde las tribunas se escucharon risas, aplausos y gritos de euforia, los jugadores de la Albiceleste se miraron entre sí sin entender demasiado qué estaba ocurriendo. La reacción de varios futbolistas reflejó la incredulidad por el error.

El blooper duró apenas unos segundos, ya que la organización corrigió rápidamente el problema y finalmente sonaron las estrofas del himno argentino. Sin embargo, ese breve instante alcanzó para transformarse en uno de los momentos más comentados de la jornada.