De qué club de fútbol confesó ser hincha el papa León XIV
Durante su vuelo a España, el papa León XIV fue consultado sobre su preferencia futbolística en el país ibérico y el sumo pontífice no titubeó al contestar.
El papa León XIV se encuentra en España en el marco de una visita que realizará a diversas ciudades y durante el vuelo vivió un momento particular: una periodista le consultó acerca de sus preferencias en el fútbol español y el sumo pontífice no dudó en contestar.
Al hablar con los periodistas que viajan con él en el avión papal, el Santo Padre, que como prior de los agustinos hizo cerca de 50 viajes a España, bromeó y reconoció que, aunque el papa “es de todos los equipos”, el estadounidense Robert Prevost “es del Real Madrid”, aunque no especificó más detalles.
León XIV reveló sus preferencias futbolísticas en España
Cuando Prevost fue elegido papa en mayo de 2025, el club merengue le felicitó mediante un comunicado oficial, deseándole “un futuro venturoso al frente de la Iglesia católica y de la comunidad cristiana” y le manifestó la “seguridad” de que su pontificado “contribuirá a seguir profundizando en la paz, la solidaridad, la fraternidad y la justicia en el mundo”.
El sucesor de Francisco, amante del fútbol y fanático del San Lorenzo, es otro gran aficionado a los deportes, en particular el tenis y el béisbol. Además, por el tiempo que vivió en Perú, tomó cierto gusto por el fútbol.
La reacción del Real Madrid
Luego de que se viralizara la respuesta del sumo pontífice, desde el Merengue se hicieron eco y sacaron pecho del "madridismo" del papa.
A través de sus redes sociales, la Casa Blanca replicó el video y celebraron: "El Papa es del Real Madrid. ¡Bienvenido, León XIV!".