La desconocida historia de amistad que une a Lionel Scaloni con el entrenador de Honduras

Antes del amistoso de este sábado en Texas, Scaloni protagonizará un reencuentro especial con un excompañero con el que compartiógrandes momentos en España.

Lionel Scaloni volverá a verse con José Molina, excompañero suyo en el Deportivo La Coruña y actual técnico del conjunto centroamericano.

No será un partido más para Lionel Scaloni. Además de significar el primer amistoso de preparación de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026, el encuentro ante Honduras tendrá un condimento especial para el entrenador albiceleste: volverá a encontrarse con José Molina, actual DT del seleccionado centroamericano y uno de sus grandes amigos del fútbol.

La relación entre ambos nació en el Deportivo La Coruña, donde compartieron plantel durante seis temporadas a comienzos de los años 2000. Scaloni había llegado al club gallego en 1997 procedente de Estudiantes, mientras que Molina desembarcó en el año 2000 tras su paso por Valencia. Juntos formaron parte de una de las etapas más exitosas de la historia de la institución española.

El emotivo mensaje de Scaloni para el DT de Honduras antes del amistoso Scaloni habló sobre el DT de Honduras Scaloni habló sobre el DT de Honduras. TyC Sports

En la conferencia de prensa previa al amistoso, el técnico argentino destacó el vínculo que mantiene con su excompañero. "A Honduras lo dirige un gran amigo que estuvo conmigo en Depor La Coruña como José Molina. Le mando un gran abrazo y mañana lo veré con muchas ganas y mucha ilusión después de tantos años. Hemos vivido momentos muy lindos juntos", expresó.

Durante aquellos años, ambos celebraron cuatro títulos con el conjunto gallego: las Supercopas de España de las temporadas 2000/01 y 2002/03, además de la Copa del Rey 2001/02. También fueron protagonistas de una histórica campaña en la Champions League, cuando el Deportivo eliminó al Milan en cuartos de final tras remontar un 1-4 sufrido en la ida con un inolvidable 4-0 en Riazor.