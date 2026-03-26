Scaloni destacó a Aranda, la joya de Boca, y lo puso en la misma línea que Mastantuono: "Es una linda aparición"

Lionel Scaloni habló de Tomás Aranda, el juvenil xeneize que fue convocado a la Sub 20, reveló que entrenó con la Mayor y dejó una fuerte valoración.

El sueño del pibe. Tomás Aranda, convocado a la Selección Argentina Sub 20, junto a su ídolo Lionel Messi en la práctica de la Selección.

Tomás Aranda, la nueva joya de Boca y una de las apariciones más prometedoras de los últimos tiempos, se metió en la órbita de la Selección argentina y recibió un guiño de Lionel Scaloni que no pasó desapercibido durante la conferencia del DT. No solo lo elogió, sino que también lo puso en la misma línea que Franco Mastantuono.

Todo surgió cuando hablaba del juvenil surgido en River (que desde agosto de 2025 pertenece al Real Madrid) y allí reveló un detalle que llamó la atención: Aranda ya fue parte de un entrenamiento con la Mayor. El pibe de 18 años participó de un reducido junto a figuras como Lionel Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, una experiencia que marca su crecimiento.

Scaloni explicó el motivo por el que Mastantuono fue llamado en una segunda instancia Embed "FRANCO ES CHICO, HAY QUE DARLE TIEMPO, ESTÁ EN EL CLUB MÁS EXIGENTE DEL MUNDO"La pregunta de @nanisenra a Lionel Scaloni sobre Franco Mastantuono y su ausencia en la convocatoria en una primera instancia #PuedePasar pic.twitter.com/qYUqf5cQzB — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026 "A Mastantuono se lo convocó después porque al principio se iba a jugar un solo partido. Tiene 18 años, sin ir más lejos el chico de Boca, Aranda, que ha venido a entrenar con nosotros ahora (también tiene 18 años)... Son chicos, hay que darles tiempo. Franco está en el club más exigente del mundo y eso hace que todo se magnifique", explicó Scaloni, destacando el proceso de ambos juveniles.

Lionel Scaloni puso el ojo en la última joya de Boca Luego, el entrenador fue más directo y dejó un concepto fuerte sobre el presente del futbolista xeneize: “A Aranda lo trajimos porque vemos lo que ven ustedes, es una linda aparición. No empecemos en si entra en el Mundial porque es chico... tiene la edad de Franco (Mastantuono), repito, y eso indica que tiene un gran futuro por delante. Tiene ganas, tiene desparpajo, tiene uno contra uno, es un jugador muy interesante”.