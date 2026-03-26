La tajante postura de Scaloni sobre la Finalissima tras las acusaciones cruzadas entre Argentina y España

Lionel Scaloni se refirió a la cancelación del duelo ante España y explicó cómo impactó en la planificación del equipo.

Lionel Scaloni detalló cómo fue viviendo el desenlace de la Finalissima contra España que se canceló.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del amistoso ante Mauritania y se refirió a la suspensión de la Finalissima frente a España, un partido que estaba previsto para esta fecha FIFA y que finalmente no se pudo disputar.

El entrenador fue claro al analizar el contexto que llevó a la cancelación: "Íbamos siguiendo las noticias que venían desde Qatar y no eran alentadoras. Con tiempo decidimos que había que buscar una alternativa. El lunes íbamos a viajar y el domingo no sabíamos si jugábamos. No es culpa de nadie, el fútbol está en un tema secundario. El fútbol está en un segundo plano".

Scaloni rompió el silencio sobre la Finalissima y explicó por qué no se jugó Scaloni detalló cómo vivió el desenlace de la Finalissima que se canceló Scaloni detalló cómo vivió el desenlace de la Finalissima que se canceló. ESPN Y agregó: "El partido se tenía que jugar el 27 en Qatar, eso está clarísimo. Todo lo otro es una polémica que no tiene sentido", remarcó el DT, marcando su postura sobre la situación que generó debate en los últimos días.

Qué dijo Scaloni sobre los amistosos ante Mauritania y Zambia Embed "ESTAMOS ABIERTOS A VER JUGADORES"



Lionel Scaloni habló sobre cómo prepara la lista de 26 jugadores para el #MundialEnDSPORTS.@fczyz en #PuedePasar pic.twitter.com/IMP1xyX5bO — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026 El DT de la Selección fue claro a la hora de hablar sobre la búsqueda de rivales para la fecha FIFA de marzo: “Empezamos a buscar rivales; eso da la pauta de que no fue algo pensado. El predio no estaba preparado para que viniéramos acá. Esto es lo que pasó. Para nosotros es positivo estar acá: que los chicos vengan, estén con su familia y que los nuevos se conozcan. Tenemos que sacar lo positivo. Tenemos dos partidos amistosos y a los rivales hay que respetarlos. Los chicos merecen una oportunidad y pelear por ir al Mundial".

Estos amistosos ante rivales de menor exigencia serán determinantes para definir la lista rumbo al Mundial 2026, cuya nómina final deberá presentarse el 30 de mayo, con una prelista previa antes del 11.