Tras haber estado a una firma de Boca, el difícil momento que vive Marino Hinestroza en Brasil

Marino Hinestroza, uno de los grandes protagonistas del mercado de Boca, atraviesa un preocupante presente en Vasco da Gama. Sus alarmantes números.

Después de ser uno de los protagonistas del mercado de pases de Boca, Marino Hinestroza terminó armando las valijas y sumándose a Vasco da Gama a fines de enero. Cuando tenía todo arreglado para llegar al Xeneize, el extremo colombiano finalmente se decantó por el club carioca, pero su presente está lejos de lo que imaginaba.

Estuvo a un paso de Boca y no despega en Brasil: el mal momento de Marino Hinestroza Hasta el momento, el ex Atlético Nacional acumuló apenas 150 minutos en 12 partidos, repartidos entre el Campeonato Carioca y el Brasileirao. ¿El dato más alarmante? Siempre le tocó entrar desde el banco y todavía no logró ganarse un lugar entre los titulares.

En medio de ese panorama, el cambio de entrenador aparece como un punto de quiebre. La llegada de Renato Gaúcho renovó las expectativas del delantero, al menos así lo expresó el nuevo DT de Vasco. “Ha estado entrenando bien. Cuando llegué al club me dijeron que no estaba en su mejor forma física y que estaba intentando recuperar su nivel. Se recuperó”, explicó en primer término.

Luego de la novela con Boca, Marino Hinestroza fue presentado en Vasco da Gama. Luego de la novela con Boca, Marino Hinestroza fue presentado en Vasco a fines de enero. Foto: Vasco da Gama Además, el técnico de 63 años se mostró optimista con lo que puede aportar Hinestroza en el corto plazo. “Bromeé con él durante la semana. Entró con normalidad, todavía no está en plena forma, pero seguro que nos ayudará. Le llegarán las oportunidades, como a cualquier otro jugador. Lo importante es que disfrute. Irá recuperando el ritmo a medida que se vaya adaptando a los partidos o al inicio de un encuentro. Eso nos ayudará mucho”, afirmó.