Tomás Aranda, la nueva joya de Boca: hasta cuándo tiene contrato y el valor de su cláusula

Con apenas 18 años, el enganche irrumpió en la Primera de Boca y ya despertó el interés de varios equipos del fútbol europeo. Los detalles contractuales.

La pregunta que se hace todo Boca: ¿de cuánto es la cláusula de rescisión de Tomás Aranda?

El nombre de Tomás Aranda empieza a generar una ilusión importante en el mundo Boca. El juvenil de 18 años no solo se metió rápido en el equipo de Claudio Úbeda, sino que además comenzó a despertar el interés de clubes de Europa producto de un talento que no abunda en el fútbol argentino.

Su irrupción tuvo un momento bisagra en la Bombonera: el picante enganche se estrenó en las redes con un golazo que abrió el triunfo 2-0 frente a Instituto por el Torneo Apertura, un tanto digno del talento que muestra en la cancha. Por este motivo, aparece en el centro de la escena ya consolidado como una de las grandes promesas del Xeneize.

El bautismo goleador de Tomás Aranda en la Primera de Boca El golazo de Tomás Aranda para el 1-0 de Boca frente a Instituto El golazo de Tomás Aranda para el 1-0 de Boca frente a Instituto. ESPN En ese contexto, desde el Viejo Continente no tardaron en aparecer los primeros rumores. De acuerdo a lo informado por el periodista Marco Conterio, tanto el Parma como el Como 1907 de Italia siguen de cerca los pasos de Aranda y lo consideran una apuesta interesante a futuro. Pero, para tranquilidad de los hinchas, el pibe está muy bien blindado.

Los detalles del contrato de la nueva joya del Xeneize Puertas adentro, en Brandsen 805 ya habían tomado recaudos. En septiembre de 2025, incluso antes de su irrupción en Primera, el volante creativo firmó su primer contrato profesional con una suculenta y característica cláusula de rescisión: US$ 20.000.000.

El vínculo del pibe se extiende hasta diciembre de 2029, lo que le da a Boca margen para sostenerlo y potenciar su crecimiento. De hecho, ya hubo equipos del fútbol argentino interesados en sumarlo a préstamo, como Colón de Santa Fe, pero la dirigencia optó por retenerlo -y lo bien que hizo-.