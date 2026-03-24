¡Atento, Messi! Luego de que su rival anuncie a Griezmann, Inter Miami va por una estrella del Manchester City

En Europa aseguran que el Inter Miami buscará contrarrestar el arribo de la estrella francesa a la MLS con una contratación bomba para mitad de año. Los detalles.

Una figura del City, en la mira del Inter Miami para mitad de año.

El golpe sobre la mesa que dio Orlando City con el anuncio oficial de Antoine Griezmann, que se va del Atlético de Madrid en junio y ya firmó un preacuerdo con el club de la MLS, generó efecto inmediato en la vereda de enfrente. Es que el Inter Miami de Lionel Messi, su clásico rival, busca contrarrestar la llegada del francés con otro bombazo para mitad de año.

El equipo de Javier Mascherano cuenta con un plantel plagado de estrellas, pero, lejos de conformarse, va por más. En ese contexto, según reveló La Gazzetta dello Sport, David Beckham ya tiene apuntado a la próxima figura mundial que buscará contratar: Bernardo Silva, el mediocampista portugués y máximo referente del Manchester City.

Efecto Griezmann: el Inter Miami quiere a Bernardo Silva para el mercado de junio A sus 31 años, el experimentado zurdo finaliza su contrato con los Citizens el próximo 31 de junio y es casi un hecho que no renovará, luego de ocho temporadas en las que fue campeón de todo (ganó 17 títulos). Ahí es donde aparece el interés de las Garzas, que planean tentarlo con una oferta para que se sume una vez que culmine su participación en la Copa del Mundo.

Bernardo Silva, el objetivo del Inter Miami de Messi para después del Mundial 2026. Bernardo Silva, el objetivo del Inter Miami de Messi para después del Mundial 2026. Foto: EFE No obstante, todavía no hay gestiones formales para ver qué chances tiene Inter Miami de llegar a un acuerdo con Silva. Un dato no menor es que grandes potencias de Europa también tienen en carpeta al volante creativo: Barcelona, Juventus y el Galatasaray aparecen como posibles destinos.

Así las cosas, el portugués deberá definir su futuro en los próximos meses y todo indica que será lejos de Manchester. La pregunta es: ¿estará dispuesto a salir de las grandes ligas para ser compañero de Messi en Estados Unidos? Veremos...