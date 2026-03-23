Bombazo: Griezmann se va en junio del Atlético de Madrid y será rival directo de Lionel Messi

Antoine Griezmann no renovará su contrato en España a mitad de año y viajó a Estados Unidos para firmar un preacuerdo con su nuevo club. Dónde jugará.

Mientras el Atlético de Madrid define objetivos importantes en el cierre de la temporada, Antoine Griezmann definió su futuro. La estrella francesa aprovechó el parate por la fecha FIFA para viajar a Estados Unidos y avanzar en una decisión que ya se venía gestando desde hace tiempo: su desembarco en la MLS.

En los últimos meses, el interés de Orlando City había aparecido en escena, aunque sin mayores avances concretos. Sin embargo, las charlas se reactivaron y terminaron con el campeón del mundo en Rusia 2018 cruzando el Atlántico para sellar el acuerdo final para mitad de año, cuando finalice su contrato con el Colchonero.

Con el aval del club madrileño, Griezmann utilizó sus días libres tras la derrota en el derbi ante el Real Madrid para hacer un viaje relámpago y dejar asentada su llegada a la liga estadounidense. Y claro, vendrá de la mano con condimento especial: jugará en el clásico rival del Inter Miami de Lionel Messi, con quien compartió plantel durante su estadía en el Barcelona.

Confirmado: Antoine Griezmann será refuerzo de Orlando City a partir de junio de 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2035883970227786187&partner=&hide_thread=false BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026 De no mediar imprevistos, el atacante zurdo se sumaría a su nuevo club recién en el mercado de verano europeo (entre julio y agosto), una vez que termine su participación con Francia en la Copa del Mundo. A sus 35 años, el futbolista siente que es el momento ideal para cumplir su deseo de jugar en Estados Unidos.