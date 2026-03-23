Atento, Scaloni: el jugador de un grande de Argentina que podría ser baja por una lesión de último momento

En la previa al inicio de la fecha FIFA, un futbolista citado por Lionel Scaloni a la Selección sintió una molestia muscular y se hará estudios. Los detalles.

Scaloni, en alerta por una posible baja en la lista de la Selección para los amistosos de marzo.

La Selección argentina arranca la fecha FIFA de marzo con una mueca de preocupación. En el cierre del domingo, Lionel Scaloni recibió una noticia que lo obliga a estar en alerta: uno de los 30 convocados terminó con molestias físicas y está en evaluación.

El protagonista es Gonzalo Montiel. El lateral derecho sintió un dolor en los últimos minutos del partido entre Estudiantes de Río Cuarto y River y encendió las alarmas tanto en su club, por la seguidilla que se viene, como en el cuerpo técnico de la Albiceleste, de cara a los amistosos antes Mauritania y Zambia.

El gol de penal de Montiel para el 1-0 de River Qué le pasó a Gonzalo Montiel y por qué peligra su presencia con Argentina Tras el encuentro, el propio Cachete llevó algo de calma, aunque sin despejar del todo la incertidumbre. “Terminé con una molestia en el isquiotibial, esperemos que no sea nada”, reveló. Ya de regreso en Buenos Aires, el campeón del mundo será sometido a estudios médicos para determinar si se trata de una lesión muscular o de una simple contractura.

En ese sentido, el resultado de los chequeos será determinante para saber si podrá sumarse con normalidad a los entrenamientos con la Scaloneta en el predio de Ezeiza para los compromisos ante los seleccionados africanos en la Bombonera. Para colmo, el contexto no ayuda: en caso de que el defensor no llegue en condiciones, Scaloni se quedaría con una sola opción natural en el puesto: Nahuel Molina. Un dolor de cabeza en una zona que ya venía sensible.