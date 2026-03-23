La tajante respuesta de Nicolás Otamendi sobre la chance de jugar en el River de Coudet

Otamendi llegó al país para sumarse a la Selección argentina y respondió algunas preguntas sobre los rumores que lo vinculan a River para mitad de año. ¿Llega?

Otamendi queda libre en junio de 2026 y su nombre aparece en el radar de River. Qué dijo el zaguero. Foto: @SLBenfica

Este domingo por la noche, Nicolás Otamendi aterrizó en el país para sumarse a la Selección argentina en la fecha FIFA de marzo y su llegada no pasó desapercibida. Más allá de los amistosos frente a Mauritania y Zambia, todas las miradas apuntaron a su futuro y, en particular, a la posibilidad de vestir la camiseta de River, club del cual es confeso hincha.

En medio de los rumores que vienen creciendo en los últimos meses, el zaguero central fue abordado por la prensa y, ante la consulta puntual, no esquivó el tema. Si bien evitó profundizar, dejó algunas respuestas que alimentan la expectativa de los hinchas del Millonario.

Qué dijo Nicolás Otamendi sobre la chance de jugar en River en junio En primera instancia, Otamendi habló sobre su vínculo con Eduardo Coudet y fue medido. “Al Chacho lo conocí una vez, no quiero agregar palabras extras”. Una declaración breve que dejó en claro que no hay, al menos por ahora, una relación cercana que pueda influir en una eventual negociación.

Nicolás Otamendi habló sobre los rumores que lo vinculan a River para después del Mundial. Nicolás Otamendi habló sobre los rumores que lo vinculan a River para después del Mundial. Video: ESPN En cuanto a su situación contractual, el defensor de 38 años fue directo: “Tengo contrato con Benfica y finaliza en junio”. Ese detalle no es menor, ya que su vínculo en Portugal se extiende hasta mediados de 2026, lo que abre la puerta a una posible salida tras el Mundial.

Sin embargo, la frase que más ruido generó llegó cuando le preguntaron de manera concreta si le abre las puertas a River. Sin vueltas, y antes de retirarse, Otamendi soltó un enigmático: “Veremos”.