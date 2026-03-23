A lo Gallardo: la fuerte decisión de Coudet en River tras el 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto

Luego del triunfo en Córdoba, Eduardo Coudet tomó una determinación especial que remite a las mejores épocas del Muñeco en River. De qué se trata y el motivo.

Coudet no se fue conforme con el juego de River pese al triunfo en Río Cuarto. Es por eso que bajó el martillo y tomó una decisió importante.

River se fue al parate por la fecha FIFA con puntaje perfecto en la era Eduardo Coudet, pero con sensaciones encontradas desde el juego. El 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto dejó en claro que todavía hay aspectos por ajustar y, en base a eso, el entrenado decidió actuar rápido.

Una vez consumado el partido en Córdoba, el Chacho empezó a delinear una semana distinta. Primero, sorprendió al plantel con dos días libres consecutivos (lunes y martes), algo que no había ocurrido desde su llegada. Pero lejos de ser un premio, fue la antesala de una exigencia mayor.

Desde el miércoles, el Millonario se meterá de lleno en una rutina tan intensa como especial: el plantel hará una concentración de dos días y medio en Cardales, un lugar emblemático que remite directamente a la era de Marcelo Gallardo y sus etapas de éxito puro.

Por qué Eduardo Coudet decidió que River vuelva al histórico búnker de Cardales La búsqueda del cuerpo técnico es clara: aprovechar el aislamiento para reforzar conceptos, mejorar el funcionamiento colectivo y consolidar un grupo que, si bien gana, todavía no termina de convencer del todo en la cancha.

Chacho Coudet analizó la victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto Chacho Coudet analizó la victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto. ESPN La durísima seguidilla que se le viene al Millonario post fecha FIFA En ese sentido, Coudet quiere ajustar las piezas ahora, justo antes de la seguidilla más dura del semestre, El domingo 5 de abril River recibirá a Belgrano por el Torneo Apertura, mientras que el jueves 9 tendrá que viajar a Bolivia para enfrentar a Blooming en el debut de la Copa Sudamericana.