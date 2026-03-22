El sincericidio de Chacho Coudet a pesar de la victoria de River: "El partido fue malísimo"

El entrenador de River Eduardo Coudet analizó el triunfo de su equipo en Río Cuarto y no se guardó nada a la hora de marcar el bajo nivel del partido.

Eduardo Coudet habló tras la victoria de River y dejó una frase fuerte sobre el nivel del partido.

River Plate se impuso 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura y alcanzó momentáneamente la cima de la Zona B. Con goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas, el equipo de Eduardo Coudet logró su tercera victoria consecutiva desde la llegada del DT.

En conferencia de prensa, el entrenador no ocultó su mirada crítica sobre el desarrollo del juego: "Sabíamos que iba a ser un partido más de pelea, que de juego. No es una excusa. Las condiciones del campo, con una cancha seca, despareja, difícil de jugar… Podemos jugar mejor, pero se hizo ese partido de mucha fricción, trabado".

Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta con una frase que marcó su postura: "En conclusión, el partido fue malísimo. Al verlo de afuera, fue malísimo". Y agregó: "Se van a dar partidos así. Terminan siendo campos muy difíciles, más para las características de nuestros jugadores. Nos adaptaremos. No es fácil jugar 3 y ganar 3".

River ganó, pero Coudet fue sincero y no se guardó nada Chacho Coudet analizó la victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto Chacho Coudet analizó la victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto. ESPN Sobre el cierre, también explicó las decisiones tácticas que tomó durante el encuentro: “Intentamos tener uno más en la fase defensiva para tener un tipo sobrando siempre y se vio eso. Lindo no fue. En eso vamos a coincidir. Nos hemos adaptado”. Además, remarcó: “Lo que hablamos en el entretiempo era adaptarnos y sacarlo adelante. El partido fue feo: vamos a coincidir”.