Pipo Gorosito, cerca de convertirse en el DT de un club argentino que pelea por no descender, tras no ser llamado por San Lorenzo

Luego de su paso por Alianza Lima, Néstor Gorosito podría regresar a la Liga Profesional para hacerse cargo de un equipo que lucha por la permanencia.

Un nombre que siempre suena cada vez que San Lorenzo se queda sin DT es el de Néstor Gorosito, dada su fuerte identificación con el club. Sin embargo, no suele ser tenido en cuenta por las distintas dirigencias y ya se van a cumplir 22 años desde su único paso por el banco azulgrana entre 2003 y 2004.

Esta oportunidad, con la salida de Damián Ayude, tampoco fue la excepción y en Boedo se decantaron por otros candidatos. De todos modos, pese a no ser llamado por el Ciclón, Pipo podría regresar al fútbol argentino tras su etapa en Alianza Lima en 2025 para dirigir a un equipo que pelea por no descender y que también acaba de quedarse sin entrenador.

Pipo Gorosito podría ser el nuevo DT de Aldosivi Aldosivi formación Apertura 2026 Aldosivi todavía no ganó en lo que va del 2026 y pelea la permanencia tanto por promedios como en la Tabla Anual. @clubaldosivi Se trata de Aldosivi, que días atrás despidió a Guillermo Farré por el pésimo arranque en el Torneo Apertura. Es que el elenco de Mar del Plata es uno de los únicos tres que aún no han podido ganar en lo que va del 2026 (junto con Newell's y Riestra) y suma apenas 5 puntos en 9 partidos jugados, producto de 5 empates y 4 derrotas. Actualmente marcha antepenúltimo (28°) tanto en la Tabla Anual como en la de Promedios, por lo que su lucha por la permanencia es doble.

Tras descartarse a Pipi Romagnoli como posible reemplazo, ya que optó por ir a dirigir a Guaraní de Paraguay, Gorosito aparece como el favorito de la dirigencia del Tiburón para hacerse cargo del plantel profesional. Aunque no es el único que lo busca, ya que también quiere hacerse con sus servicios la Selección de Puerto Rico.