Tras la salida de Pipo Gorosito, Alianza Lima oficializó a otro DT argentino con pasado en San Lorenzo

Alianza Lima oficializó la llegada del reemplazante del Gorosito y será nada menos que otro entrenador argentino. Quién es y el comunicado del club.

Se confirmó el reemplazante de Gorosito en el banco de Alianza Lima: se trata de otro argentino. Foto: EFE

Alianza Lima empezó a mover fichas con tiempo pensando en la Copa Libertadores 2026, torneo en el que deberá arrancar desde la primera fase previa (Repechaje). En ese contexto, el club peruano anunció de manera oficial al nuevo entrenador que tomará el mando del equipo tras la salida de Néstor Gorosito, con una particular casualidad: es argentino y también dirigió a San Lorenzo.

Otro argentino: Pablo Guede reemplazará a Gorosito en Alianza Lima Se trata de Pablo Guede, de última experiencia en Puebla de México, donde estuvo al frente del equipo entre enero y agosto de este año hasta ser despedido por malos resultados: dirigió 25 partidos y logró apenas cinco triunfos, tres empates y 17 derrotas.

La confirmación llegó a través de un extenso comunicado publicado en las redes oficiales de Alianza Lima, donde le dieron la bienvenida al flamante DT destacando enfáticamente en su estilo de conducción. “Es ampliamente conocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico. Una filosofía que encaja a la perfección con la tradición y la exigencia de nuestra hinchada”, remarcaron antes de su presentación formal en conferencia de prensa.

¡ , !



Estamos juntos en este camino. #ConAlianzaSiempre



Estamos juntos en este camino. #ConAlianzaSiempre pic.twitter.com/8hSrUoX4xZ — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 13, 2025 La campaña de Pipo en el club peruano El argentino reemplazará a Pipo Gorosito, quien cerró un ciclo de un año en el banco peruano. Durante su etapa, el equipo disputó 55 encuentros, con 28 victorias, 15 empates y 12 caídas. Más allá de los resultados, su gestión quedó marcada por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 tras superar las rondas previas, incluida la eliminación al Boca de Fernando Gago en la Bombonera.