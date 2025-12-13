El lapidario posteo de Verón contra la AFA tras el accidente de los micros de Estudiantes: "Después te venden que..."

Tras el accidente, Juan Sebastián Verón publicó un explosivo mensaje cuestionando la organización del partido decisivo entre Estudiantes y Racing en Santiago del Estero.

Tras el accidente que protagonizaron tres micros con hinchas de Estudiantes en la Ruta Nacional 8, mientras viajaban rumbo a Santiago del Estero para la final del Torneo Clausura, Juan Sebastián Verón salió con los tapones de punta contra la AFA. Aunque no hubo heridos de gravedad, el impacto fue fuerte y el episodio dejó una sensación que caló hondo en el mundo Pincha.

Horas después de lo ocurrido, la Brujita utilizó sus redes sociales para expresar su bronca. En una historia de Instagram, publicada sobre el comunicado oficial del club, el presidente del club platense apuntó directamente a la casa madre del fútbol argentino, en una lucha que viene desde hace un tiempo largo.

El posteo de Verón tras el choque de los micros de Estudiantes, con un tremendo palazo a la AFA “La falta de empatía con el hincha y socio es total. Exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias”, escribió Verón, caliente por el choque de los micros en la ruta. El cierre del descargo tuvo un tono irónico y filoso, fiel al estilo que suele utilizar el mandamás del Pincha. “Después te venden que ‘el clu’ es de los socios”, arremetió.

La historia de Instagram que publicó Verón tras el choque de los micros de Estudiantes rumbo a Santiago para la final del Clausura. El contexto no es menor: el explosivo mensaje de Verón se da en medio de una disputa cada vez más profunda entre Estudiantes y la AFA, que se potenció tras la decisión de consagrar campeón de liga al equipo que terminó primero en la tabla anual, en este caso Rosario Central.