Tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata chocaron rumbo a la final del Torneo Clausura

A pocas horas de la final del Torneo Clausura 2025, tres colectivos que trasladaban simpatizantes de Estudiantes de La Plata hacia Santiago del Estero colisionaron en la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 8 , a la altura de la localidad bonaerense de Solís, en cercanías de San Antonio de Areco.

Como saldo del siniestro, se registraron tres personas con heridas leves. El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana y fue confirmado oficialmente por el propio club platense a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Desde la institución indicaron que las unidades impactaron entre sí y que, como medida preventiva, los heridos fueron derivados al Hospital de Pilar para una evaluación médica, aunque ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Según se informó, el resto de los pasajeros se encontraba en buen estado de salud y sin consecuencias físicas. Una vez resuelta la situación y con la llegada de nuevas unidades de transporte, la delegación pudo retomar el viaje cerca de las 3 de la madrugada para continuar rumbo a Santiago del Estero.

Medios locales de La Plata señalaron además que entre los lesionados se encontraba uno de los choferes, quien sufrió un corte en uno de sus brazos como consecuencia de la rotura de vidrios. Todos los afectados recibieron el alta médica y pudieron seguir viaje junto al resto del contingente.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el choque se habría producido por un impacto “por alcance”, luego de que uno de los micros frenara de manera repentina y las otras unidades no lograran evitar la colisión. Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron a los colectivos con daños visibles y a los hinchas aguardando al costado de la ruta hasta que se reorganizó el traslado.

Final del Torneo Clausura

El accidente se dio en un contexto de fuerte movilización de hinchas de Estudiantes y Racing, que durante estas horas viajan hacia la capital santiagueña para presenciar la final del Torneo Clausura, programada para este sábado a las 21 en el Estadio Madre de Ciudades, con capacidad para unos 42 mil espectadores.

En su posteo oficial en X, Estudiantes de La Plata llevó tranquilidad al confirmar que la situación estaba bajo control y que continuaría informando cualquier novedad por los canales institucionales, mientras la caravana de hinchas retomaba el camino para acompañar al equipo en una definición histórica.