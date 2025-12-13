Racing-Estudiantes: Costas y Domínguez, dos técnicos firmes y una coincidencia que marca la previa de la final

Racing y Estudiantes jugarán la final con los dos entrenadores más estables del país y planteles moldeados desde la personalidad.

Gustavo Costas y Eduardo Domínguez llegan a la final del Torneo Clausura como los dos entrenadores con mayor continuidad en sus cargos dentro de la Primera División. En un fútbol donde la paciencia suele durar poco, ambos lograron afirmarse, sostener procesos y moldear equipos con un sello muy marcado. Este sábado, en Santiago del Estero, irán por una estrella que respalde su trabajo.

Domínguez y Costas volverán a verse las caras, pero en una final Racing encontró bajo el mando de Costas un equipo intenso, vertical y con un fuerte carácter competitivo. Desde su regreso a inicios de 2024, atravesó altibajos, padeció la dura eliminación ante Flamengo en semifinales de la Libertadores y sufrió una racha gigantesca de lesiones, pero igualmente se levantó: escaló en la Zona A del Clausura, fortaleció su defensa y construyó una identidad que lo convirtió en un rival durísimo. En ese recorrido, eliminó a River y a Boca.

Estudiantes, con Domínguez al mando desde marzo de 2023, también avanzó sobre una estructura emocional muy fuerte. Resistió cuestionamientos internos e incluso un escenario que parecía sentenciar su salida tras quedar afuera en la última fecha de la fase regular. Lo salvaron otros resultados, entró octavo y desde ahí cambió su destino: eliminó a Rosario Central, a Central Córdoba y ganó el clásico platense. Puso la mira en el orgullo del plantel y lo potenció en plena guerra institucional con la AFA.

Guido Carrillo vs Racing Con gol de Guido Carrillo, Estudiantes le ganó 1-0 a Racing en el Cilindro la última vez que se enfrentaron: fue el 26 de julio, por la tercera fecha del Clausura. FotoBaires Ambos equipos actuaron bajo el mismo impacto: la eliminación en la Libertadores a manos de Flamengo, Costas en semifinales y Domínguez en cuartos por penales. Para el León, además, la final tiene un valor extra: necesita ser campeón para meterse en la Libertadores 2026 porque no tiene cupo asegurado, a diferencia de Racing, que ya tiene garantizada su plaza en la Sudamericana, pero tiene intacto el sueño de la Copa que se le negó este año.

Las estadísticas que favorecen a Eduardo Domínguez Domínguez llega con experiencia en instancias decisivas. Ya ganó la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones 2024, además de haber jugado dos finales más. Su sello aparece en un equipo ordenado, de buen manejo de pelota, agresividad por las bandas y piezas claves como Muslera, Ascacibar, Medina, Cetré y Palacios. En este semestre también se apoyó en juveniles como Fabricio Pérez, Mikel Amondarain y Joaquín Burgos.