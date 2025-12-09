José Mansur: "No me siento responsable del armado del plantel del último año"

El próximo sábado 13 de diciembre se realizarán unas elecciones históricas en Godoy Cruz Antonio Tomba . Estarán frente a frente nada más ni nada menos que Alejandro Chapini , actual presidente del club, y José Mansur , actual vicepresidente. Se suma además a la contienda una tercera lista con Adrián Sajú como candidato a presidente.

Tras el descenso del primer equipo a la Primera Nacional, se terminó de romper la relación entre los dos dirigentes que comandaron la institución en los últimos años y por eso irán por listas separadas. Al mismo tiempo, aparece un nuevo dirigente, que ya compitió en el 2021 y que esta vez tratará de aprovechar el descontento con la comisión directiva actual.

En ese contexto, durante el programa de MDZ Radio " Digamos Todo", Mario Urzúa, Federico Acosta y Victoria Fierro hablaron con José Mansur , el candidato de Unidad Tombina, quien se expresó sobre todo lo que rodea al mundo Tomba y las elecciones que se vienen.

"Fue un momento tremendo, el más difícil de todos, muy triste y de mucha bronca. Pero estamos de pie y vamos a salir adelante. Cada un tiene que hacer la autocrítica que le corresponde, y al que le toque dirigir el camino del club, tiene que manejarse como le parece", reconoció en el comienzo de la charla el dirigente tombino.

Al mismo tiempo, destacó: "El descenso es la realidad. No fue fácil asumirlo, pero es la realidad. El día que descendimos por primera vez, a la noche, ese mismo día, estábamos en la casa de Mario Contreras diagramando la vuelta. Ahora, igual. Al otro día ya estábamos reunidos un grupo de chicos diagramando para luchar por la vuelta, algunos que son parte".

"El presidente tiene su proyecto y yo tengo el mío, son totalmente disímiles", agregó Mansur respecto a la lista Alejandro Chapini.

Sobre sus diferencias con el actual presidente, manifestó: "Estuve apoyando permanentemente, aún estando en desacuerdo, siempre fui orgánico. Siempre preservé la imagen de Godoy Cruz y lo voy a seguir haciendo. Por eso, cada uno que haga su autocrítica, para saber qué hizo bien y que hizo mal. La gente de Godoy Cruz si lo sabe".

Ante la consulta sobre la posibilidad de un mal resultado para su lista, Pepe acotó: "Habre dado 25 años divinos de mi vida para un objetivo que siempre tuve que fue hacer grande a Godoy Cruz. Lo tuve desde el primer día. El primer partido lo jugamos sin camisetas. Fuimos a comprar unas camisetas Reusch amarillas en Buenos Aires, no había gas, no había luz, nada. Fueron muchos años de gestión y de mucho sacrificio. En el caso personal, he sido el único que ha estado ininterrumpidamente, siempre poniendo el hombro".

Y agregó: "Son muchos años, mucha gente joven, Godoy Cruz creció muchísimo en público, en requerimientos, en necesidad. Pero hay una historia que es muy importante que quizás la gente joven no la sepa. Hemos forjado una institución de Primera, un club con un objetivo europeo y así ha sido. Y sabemos, tenemos programado qué queremos para el futuro".

"Si hay algo de lo que no tengo ni la menor duda, es la capacidad de gestión, que es lo más importante", sentenció.

Sobre el descenso del Tomba a la Primera Nacional, Mansur reconoció: "Se venía vislumbrando los últimos 6 meses. Fue una consecuencia de un montón de situaciones que se fueron presentando, sobre todo desde el manejo de lo deportivo, desde lo institucional, Godoy Cruz es un club prolijo, ordenado, aunque cada uno le de su impronta".

"No creo que haya sido decisiva la salida del Gato Oldrá. No tuvo nada que ver con el descenso. Él se fue por una decisión propia", dijo sobre el exentrenador del primer equipo. "Siempre trabajamos codo a codo y juntos", agregó y reconoció que este año "no tomó decisiones en el fútbol".

"Fueron decisiones de manejo, no me siento responsable del armado del plantel del último año", lanzó el actual vicepresidente bodeguero.

Y agregó: "Mi relación personal y profesional con el Gato es extraordinaria. Los vínculos con él son irreprochables. Yo calculo que si gano las elecciones el sábado lo vamos a tener en Godoy Cruz prontamente, cuando él no esté más en el club con el que tiene contrato firmado. El Gato es un señor yv es mi amigo, más allá de todo lo que se habla".

Sobre el futuro del fútbol, manifestó: "Yo tengo absolutamente decidido el cuerpo técnico. A Asad la gente del grupo de Chapini le comunicó que no era más técnico de Godoy Cruz y después a Omar, que estuvo en Mendoza tres días, nadie lo fue a ver, el único que puso la cara fui yo que no tenía nada que ver".

Por otro lado, habló de las distintas disciplinas del club y dijo: "Hay que mejorarlas, hay que trabajarlas, hay que tratar de que el palyón siga creciendo, con organización, con orden y las disciplinas van a estar en un plano de igualdad. Considero que el club tiene que hacer un desarrollo equitativo entre todas las disciplinas. Si a alguien le gusta el básquet y quiere poner plata en el básquet, lo podés gerenciar, no sería problema. Pero vos no podés tener una actividad deficitaria de 30 millones de pesos como tuvo Godoy Cruz porque te gusta el básquet. No pienso así. Pienso que el fomento de las disciplinas tiene que ser equitativo e igualitario. Creo que se lo merecen todos de la misma manera, porque somos todos socios de Godoy Cruz".

Al mismo tiempo, destacó: "No se hizo ninguna obra de infraestructura en el club, las que se hicieron fueron bajo mi gestión. Las del Gambarte le dejé yo la plata para hacerlo y empecé yo el desarrollo del Gambarte, nada más que con el perfil bajo. Yo firme el convenio con la UTN, yo hice el estudio de las tribunas, empezamos el desarrollo, las tribunas, los vestuarios. Nada más que yo no estoy para la foto, estoy para gestionar y trabajar".

