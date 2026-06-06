Golpazo para la Selección argentina: un jugador se desgarró en el entrenamiento y sería baja para el Mundial

La Selección argentina recibió una dura noticia en la recta final de la preparación para el Mundial 2026 . Leonardo Balerdi sufrió un desgarro durante el entrenamiento del viernes y su presencia en la Copa del Mundo quedó seriamente comprometida.

El defensor del Olympique de Marsella no pudo completar la práctica y los estudios médicos realizados posteriormente confirmaron la lesión muscular. Según se supo, la recuperación demandaría más de tres semanas, un plazo que complica sus posibilidades de participar en el torneo.

La situación dejó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni frente a una decisión importante. En las próximas horas deberá resolver si mantiene al zaguero dentro de la convocatoria o si opta por desafectarlo y convocar a un reemplazante.

Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular durante una práctica de la Selección argentina.

Balerdi llegaba al Mundial después de consolidarse como una alternativa importante para la defensa argentina. El futbolista de 27 años atravesó una buena temporada en el fútbol francés y había logrado ganarse un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores .

Además, aparecía como una opción relevante para el puesto de primer marcador central, especialmente teniendo en cuenta que Cristian Romero viene de recuperarse de una lesión de rodilla y que el cuerpo técnico busca llegar al debut con todas sus variantes disponibles.

El ex Boca estaba preparado para disputar su primera Copa del Mundo, pero el desgarro sufrido durante la práctica cambió por completo el escenario y abrió un interrogante sobre su continuidad en la delegación.

Las alternativas que analiza Scaloni

Si finalmente la Selección argentina decide reemplazar a Balerdi, el sustituto deberá surgir obligatoriamente de la prelista de 55 futbolistas que fue presentada ante la FIFA a mediados de mayo.

Entre los defensores que integran ese listado y no forman parte de la convocatoria actual aparecen Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta, Kevin Mac Allister, Zaid Romero, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo, Marcos Acuña y Gabriel Rojas.

La decisión dependerá de la evaluación médica definitiva y de los tiempos de recuperación del futbolista. Con una lesión que demandaría más de tres semanas, el cuerpo técnico deberá analizar si vale la pena esperar su evolución o si resulta más conveniente incorporar a otro defensor para afrontar el Mundial desde el inicio.

Mientras tanto, la preocupación se instaló en el plantel argentino a pocos días del debut ante Argelia, previsto para el 16 de junio.