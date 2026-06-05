Scaloni reveló cómo fue charla en la que Messi le confirmó que iba a jugar su sexto Mundial: "Me dio una tranquilidad enorme"

Lionel Messi disputará su sexto Mundial con la Selección argentina y el director técnico albiceleste Lionel Scaloni contó cómo fue el intercambio que terminó de confirmar su presencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Durante la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Honduras , el entrenador reveló que se comunicó con el capitán cuando la lista definitiva ya estaba prácticamente cerrada. La respuesta de Messi , lejos de cualquier anuncio grandilocuente, fue la de un futbolista más.

"Simplemente le escribí un mensaje y me dijo que iba a esperar a la lista para ver si estaba convocado. Simplemente eso. ‘Bueno, estás convocado’, ya está", relató Scaloni entre sonrisas. Y agregó: "Todos esperábamos que haga un anuncio y, al final, hizo lo que hace cualquier jugador: esperar que el DT convoque".

Scaloni reveló como fue la charla con Messi antes de convocarlo a su sexto mundial.

Scaloni reveló como fue la charla con Messi antes de convocarlo a su sexto mundial

El técnico campeón del mundo destacó que esa actitud le generó tranquilidad. “Eso me dio una tranquilidad enorme. Solo contacto con él cuando creo oportuno. En ese momento teníamos la lista de convocados casi segura. Ahí le preguntamos y esa fue la respuesta”, explicó.

Durante los últimos meses, Messi había evitado confirmar públicamente su presencia en el Mundial. El rosarino siempre priorizó evaluar cómo respondía su físico antes de tomar una decisión definitiva. "No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo", había señalado tiempo atrás.

Con la convocatoria ya confirmada y mientras continúa recuperándose de una sobrecarga muscular, el capitán trabaja en Kansas bajo las órdenes de Scaloni. Incluso, el DT dejó abierta la posibilidad de que pueda sumar minutos en alguno de los amistosos previos al debut frente a Argelia.