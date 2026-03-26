¿Ya se puede confirmar que Lionel Messi jugará el Mundial 2026? La respuesta de Scaloni

A menos de 3 meses para la Copa del Mundo, Lionel Messi aún no confirmó su presencia en el certamen. Scaloni habló al respecto en conferencia de prensa.

Faltan 76 días para que comience el Mundial 2026 y el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, todavía no confirmó su presencia. Si bien todo el proceso desde Qatar 2022 hasta hoy da a entender que sí estará y jugará su sexta y última Copa del Mundo, se espera que él dé de una vez por todas el "sí" definitivo.

Por lo pronto, fue convocado para la doble fecha de amistosos de marzo, que comenzará este viernes ante Mauritania, y Lionel Scaloni confirmó esta tarde en conferencia de prensa que la Pulga jugará este partido y el del martes contra Zambia. Sin embargo, al ser consultado por lo que sucederá en Estados Unidos, México y Canadá, no fue tan preciso.

Lionel Scaloni habló sobre la presencia de Messi en el Mundial 2026 Lionel Scaloni habló sobre la presencia de Messi en el Mundial 2026 "De mí parte ya saben lo que pienso. Haré todo lo posible para que esté. Para el bien del fútbol debería estar, pero yo no soy el que decide. Eso lo hará él, dependiendo de su estado de ánimo, de su cabeza, de su físico. Es difícil porque no solo los argentinos lo quieren ver, lo quieren ver todos", respondió el entrenador de la Selección argentina.

"Cuando llegue el momento y si está, veremos si está para jugar todo el partido y demás. Es él el que decide, se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad. Nosotros no tenemos apuro. Lo que decida será lo mejor para el equipo y para él. Esperemos que sea que sí", sentenció finalmente Scaloni.