Scaloni, terminante sobre una vuelta de Di María a la Selección: "Es una etapa terminada, al menos así lo entendimos nosotros"

Ante los trascendidos de que Di María quería volver a la Selección de cara al Mundial, Lionel Scaloni fue contundente al ser consultado al respecto.

Tras finalizar la Copa América 2024 y obtener el bicampeonato sudamericano, Ángel Di María se retiró de manera definitiva de la Selección argentina. Era una decisión que tenía tomada desde antes del certamen y que, pese al dolor de terminar una etapa histórica, entendió que era lo mejor.

Sin embargo, no fueron pocas las veces que se especuló con su posible regreso y en las últimas horas se corrieron fuertes rumores sobre un deseo de Fideo de volver de cara al Mundial 2026. Lionel Scaloni, que este jueves brindó la conferencia de prensa previa al amistoso contra Mauritania, fue consultado por este tema y respondió de manera terminante.

La tajante respuesta de Lionel Scaloni sobre los rumores de Di María La tajante respuesta de Lionel Scaloni sobre los rumores de Di María "No escuché nada al respecto. Tengo la mejor relación con él. De hecho me escribió para Navidad y Año Nuevo y yo a él. Pero creo que esto es algo más del ambiente que se genera alrededor de las cosas", comenzó a responder el entrenador de la Albiceleste. "Creo que él lo dejó en claro y nosotros compartimos ese punto de vista y por eso hoy no está", agregó en la misma sintonía.

Entonces, dejó en claro que la vuelta de Di María no se trata de una posibilidad real: "Yo estoy feliz por su presente, porque aparte se lo nota bien y eso es lo más importante. Él nos ha dado un montón, pero creo que es una etapa que está terminada, o al menos nosotros así lo entendimos", sostuvo.