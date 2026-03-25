El jugador de la Selección argentina que se enteró por su papá de la convocatoria: por qué no atendió el llamado

Al ser citado de urgencia por Scaloni, el futbolista no contestó el teléfono y captó la noticia por su familiar más cercano. ¿Qué pasó en el medio?

Scaloni lo convocó a último momento y no atendió el llamado: la insólita secuencia con un jugador de la Selección.

La lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección argentina sumó una cara nueva a último momento. Agustín Giay, lateral derecho del Palmeiras, fue convocado de urgencia tras la baja de Gonzalo Montiel y su primera citación a la Mayor llegó de la mano con una particular historia.

Insólito: así se enteró Agustín Giay de su primera convocatoria a la Selección argentina Todo empezó cuando su entorno recibió un aviso preliminar. “El representante de Agustín me dice que había posibilidades de una convocatoria por la lesión de Montiel”, contó su papá, Maximiliano Giay, en diálogo con Cadena 3 de Santa Fe.

Sin embargo, en el medio surgió una situación totalmente imprevista. “Media hora después, me dice que lo habían llamado de la AFA para convocarlo, pero él no se podía comunicar con Agus”, continuó relatando.

Agustín Giay (pechera violeta) ya se entrena a las órdenes de Scaloni para los amistosos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera. Agustín Giay (pechera violeta) ya se entrena a las órdenes de Scaloni para los amistosos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera. Foto: @Argentina “Él estaba en Buenos Aires porque le habían dado días libres y lo empecé a llamar”, afirmó el padre. Y cuando finalmente logró contactarlo, no dudó en marcarle la situación: “¿Qué haces que no le contestas el teléfono a Scaloni?”. La respuesta de Giay terminó de cerrar una escena tan insólita como real: “Estaba durmiendo. Eran las 10 de la mañana”, confesó el defensor de 22 años.