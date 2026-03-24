Sorpresa en la Selección argentina: el defensor que se sube a la Scaloneta por la baja de Montiel

El lateral derecho fue citado de urgencia por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección argentina tras la baja de Gonzalo Montiel por lesión.

A horas del ensayo frente a Mauritania en la Bombonera, Lionel Scaloni suma una cara nueva para la Selección.

A solo tres días del amistoso ante Mauritania, Lionel Scaloni metió mano en la lista y sorprendió con una nueva convocatoria: Agustín Giay se suma a la Selección argentina para reemplazar al lesionado Gonzalo Montiel. El lateral llega desde Palmeiras y tendrá su primera experiencia en la Mayor.

La baja de Montiel se confirmó tras el desgarro sufrido en su último partido con River, lo que obligó al cuerpo técnico a buscar una alternativa en ese sector. Rápidamente, el elegido fue Giay, quien fue oficializado este martes y viajará a Buenos Aires para integrarse al grupo.

Agustín Giay tendrá su primera chance en la Selección mayor Embed #SelecciónMayor El futbolista del Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos. pic.twitter.com/f1EUyIwWiO — Selección Argentina (@Argentina) March 24, 2026 A sus 22 años, el ex San Lorenzo cuenta con recorrido en juveniles: fue capitán de la Sub 20 en el Mundial 2023 disputado en Argentina y suma una importante cantidad de partidos tanto en el fútbol local como en Brasil.

Si bien no venía con demasiada continuidad en Palmeiras, en las últimas semanas recuperó terreno y fue titular en los tres encuentros más recientes del equipo de Abel Ferreira, completando los 90 minutos en cada uno de ellos.

De esta manera, Scaloni suma una variante más en defensa de cara a los amistosos ante Mauritania y Zambia, que servirán como preparación tras la cancelación de la Finalissima ante España.