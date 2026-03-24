Video: revelan el comentario sobrador de Vinícius Jr. a Giuliano Simeone en pleno derbi de Madrid
Vinicius le lanzó una frase a Giuliano Simeone y el cruce no tardó en viralizarse tras el triunfo por 3-2 del Real Madrid. También se cruzó con el Cholo.
El clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que terminó 3-2 en el Santiago Bernabéu, dejó una escena caliente que rápidamente se volvió viral. Vinicius Jr. protagonizó un cruce con Giuliano Simeone en medio de una jugada intensa y lanzó un comentario que encendió la rivalidad.
Todo se dio en una acción de presión alta del brasileño, en la que el delantero argentino respondió con firmeza para sostener la pelota. En ese ida y vuelta, subió la temperatura y apareció la frase que captaron las cámaras: “De lateral eres bueno, juega más de lateral”, le dijo Vinicius, en tono sobrador.
El cruce de Vinicius Jr. con Giuliano Simeone en el Santiago Bernabéu
Más allá del cruce, Giuliano Simeone fue uno de los puntos altos del Atlético. En ataque, participó en la jugada del 1-0 con un pase de taco para Ademola Lookman, mientras que en defensa tuvo intervenciones clave, incluso salvando dos veces sobre la línea ante intentos del propio Vinicius.
El partido también tuvo tensión fuera de esa jugada puntual. Cuando el brasileño fue reemplazado tras su doblete, se retiró aplaudiendo a la tribuna y mirando hacia el banco rival, lo que generó la reacción inmediata de Diego Simeone, que fue a reclamarle al cuarto árbitro.
El cruce de Vinicius Jr. con el Cholo Simeone
En un duelo cargado de intensidad, el cruce entre ambos fue apenas un capítulo más de un derbi caliente, con protagonismo argentino y muchas situaciones que dejaron tela para cortar, dentro y fuera de la cancha.