Video: revelan el comentario sobrador de Vinícius Jr. a Giuliano Simeone en pleno derbi de Madrid

Vinicius le lanzó una frase a Giuliano Simeone y el cruce no tardó en viralizarse tras el triunfo por 3-2 del Real Madrid. También se cruzó con el Cholo.

Se conoció el comentario de Vinícius a Giuliano Simeone que calentó el clásico.

Todo se dio en una acción de presión alta del brasileño, en la que el delantero argentino respondió con firmeza para sostener la pelota. En ese ida y vuelta, subió la temperatura y apareció la frase que captaron las cámaras: “De lateral eres bueno, juega más de lateral”, le dijo Vinicius, en tono sobrador.

El cruce de Vinicius Jr. con Giuliano Simeone en el Santiago Bernabéu Qué le dijo Vinicius a Giuliano Simeone en pleno derbi Qué le dijo Vinicius Jr. a Giuliano Simeone en pleno derbi. https://x.com/MMajeedX Más allá del cruce, Giuliano Simeone fue uno de los puntos altos del Atlético. En ataque, participó en la jugada del 1-0 con un pase de taco para Ademola Lookman, mientras que en defensa tuvo intervenciones clave, incluso salvando dos veces sobre la línea ante intentos del propio Vinicius.

El partido también tuvo tensión fuera de esa jugada puntual. Cuando el brasileño fue reemplazado tras su doblete, se retiró aplaudiendo a la tribuna y mirando hacia el banco rival, lo que generó la reacción inmediata de Diego Simeone, que fue a reclamarle al cuarto árbitro.