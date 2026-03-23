El tremendo hat-trick de Adolfo Gaich en ¡8 minutos! para la goleada de Estudiantes a Central Córdoba

Estudiantes aplastó 5-0 a Central Córdoba en La Plata. Los últimos tres goles fueron obra de Adolfo Gaich, quien había ingresado a los 72'.

Estudiantes de La Plata aplastó este lunes por 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en UNO por la fecha 12 del Torneo Apertura. Una categórica victoria que tuvo como condimento especial el debut goleador de Adolfo Gaich con la camiseta albirroja, que para colmo fue por triplicado y en tan solo ¡8 minutos y 22 segundos!

El ex San Lorenzo ingresó a los 72' en reemplazo de Guido Carrillo y con el marcador ya 2-0, producto de los tantos de Alexis Castro a los 47' y de Mikel Amondarain a los 70'. A los 79 minutos con 19 segundos, el Tanque anotó el 3-0 de cabeza tras un muy buen centro de Tomás Palacios.

El primer gol de Adolfo Gaich para el 3-0 de Estudiantes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2036226941171138970?s=20&partner=&hide_thread=false APARECIÓ EL TANQUE: Gaich cabeceó contra un palo para marcar el 3-0 de Estudiantes contra Central Córdoba en UNO por la fecha 12 de la Zona A del #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AEP5MFoD02 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026 A los 85' llegaría el cuarto para el Pincha y el segundo en la cuenta personal del delantero de 27 años, que tras un nuevo centro por derecha, ahora de Amondarain, definió con la diestra y venció al arquero rival. Y con la misma fórmula, pero ahora nuevamente de cabeza, redondeó una noche soñada a los 87 minutos con 41 segundos, para sentenciar el 5-0 final.

El segundo gol de Gaich para el 4-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2036228336888729895?s=20&partner=&hide_thread=false ES UN FESTIVAL PINCHARRATA: Gaich firmó su doblete y el 4-0 de Estudiantes ante Central Córdoba en La Plata.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/TXD2YZ5H5U — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026 Fue sin dudas una presentación más que especial para Gaich, que desde su llegada al León de La Plata no había podido marcar ningún tanto (apenas registraba una asistencia en 6 partidos disputados). Además, el de hoy fue el primer hat-trick de su carrera profesional, algo que no había logrado ni en el Ciclón ni en ninguno de los siete clubes en los que había jugado en Europa.