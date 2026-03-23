Adam Bareiro reveló por qué festejó su gol con Paredes jugando a las cartas: el ida y vuelta entre ellos en redes

Adam Bareiro marcó el segundo tanto de Boca ante Instituto. Y en Instagram dejó entrever por qué celebró el 2-0 con Paredes de esa peculiar manera.

Boca Juniors venció 2-0 a Instituto de Córdoba este domingo en la Bombonera y volvió a ganar como local tras 4 empates consecutivos en casa. Fue una gran noche para todo el pueblo azul y oro y también para varios jugadores, como el juvenil Tomás Aranda, que tuvo su estreno goleador, y también Adam Bareiro, que marcó el segundo tanto.

En el caso del paraguayo, ya había convertido un doblete en su debut por Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy. Sin embargo, todavía no había podido anotar en el Torneo y contra un rival de Primera. Con el gol de ayer, se sacó esa mochila de encima y lo celebró de una manera muy peculiar junto a Leandro Paredes y Miguel Merentriel.

Festejo Adam Bareiro Leandro Paredes Miguel Merentiel El festejo entre Bareiro, Paredes y Merentiel. @adambareiro Los tres se sentaron al lado de uno de los córners y simularon a jugar a las cartas. Evidentemente, el delantero ex River y San Lorenzo logró generar una gran química con ambos, especialmente con el 5 de la Scaloneta, con quien extendió su festejo más tarde en redes sociales.

El intercambio en redes entre Leandro Paredes y Adam Bareiro Comentario Leandro Paredes Adam bareiro Paredes y Bareiro extendieron el festejo en Instagram. Captura @adambareiro El goleador guaraní subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos alusivas a la victoria y su tanto, incluida una postal de la mencionada celebración. Entre los distintos comentarios de los hinchas xeneizes, apareció uno de Lean, que le escribió "Bomber" (Bombardero en inglés). "All in, Sr Capitán", le respondió Bareiro, emulando una típica frase del póquer, el juego al que -aparentemente- juegan en los ratos libres de las concentraciones.