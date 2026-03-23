No se vio por TV: las reacciones de Claudio Úbeda en los dos goles del triunfo de Boca ante Instituto

Boca ganó y hubo desahogo. En el banco, Claudio Úbeda lo vivió como nunca y dejó una imagen que explica mucho.

Úbeda explotó en los goles de Boca y dejó una imagen que no mostró la televisión.

Boca venció 2-0 a Instituto en la Bombonera por la fecha 12 del Torneo Apertura y consiguió un triunfo clave para escalar en la tabla. Los goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro le dieron aire a un equipo que venía siendo cuestionado por su rendimiento.

El contexto no era el mejor: Boca llegaba con dudas, cuestionado por su funcionamiento y con la necesidad urgente de dar una respuesta en casa. Por eso, cada gol no solo significó una ventaja en el marcador, sino también un desahogo que se trasladó directamente al banco de suplentes.

Boca ganó y Claudio Úbeda lo vivió como nunca Locura del Sifón Úbeda tras el primer tanto de Aranda Locura del Sifón Úbeda tras el primer tanto de Aranda ESPN Más allá del resultado, hubo una escena que no se vio en la transmisión oficial y tuvo como protagonista a Claudio Úbeda. En el primer gol, el entrenador rompió con su habitual calma y explotó en el banco: gritos, puños apretados, gestos al aire y abrazos con sus colaboradores marcaron el desahogo tras semanas de tensión.

El segundo tanto, convertido por Bareiro, volvió a mostrar la misma intensidad. Tras la revisión del VAR, que demoró la confirmación, el DT volvió a festejar con vehemencia junto a su cuerpo técnico, liberando toda la presión acumulada.