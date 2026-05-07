Los dos futbolistas importantes que recupera Claudio Úbeda para el duelo de Boca ante Huracán

Claudio Úbeda empieza a definir la lista de convocados de Boca para los octavos de final y suma dos nombres importantes.

Boca Juniors comenzó a preparar el duelo frente a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 con dos regresos importantes para Claudio Úbeda. El encuentro se disputará el sábado 9 de mayo desde las 19 en la Bombonera.

Tras la derrota frente a Barcelona Sporting Club por la Copa Libertadores, el Xeneize quedó complicado en el certamen internacional y ahora apunta todos los cañones al torneo local, donde buscará avanzar de ronda y pelear por el título.

Ander Herrera y Leandro Brey ya están a disposición de Claudio Úbeda Ander Herrera 16x9 A dos semanas de sufrir la molestia en el calentamiento contra Defensa y Justicia, Ander Herrera está en óptimas condiciones. @BocaJrsOficial

La principal novedad pasa por la recuperación de Ander Herrera. El mediocampista dejó atrás la lesión muscular que sufrió en el calentamiento previo al partido ante Defensa y Justicia y volverá a integrar la lista de convocados apenas dos semanas después del inconveniente físico.

Además, Leandro Brey también estará disponible. El arquero había encendido las alarmas luego del fuerte golpe sufrido bajo el diluvio en Guayaquil, durante el encuentro contra Barcelona, pero evolucionó favorablemente y tendrá un lugar asegurado entre los concentrados.