La llamativa promesa de Adam Bareiro si Boca alcanza la final de la Copa Libertadores

El delantero paraguayo reveló que si el Xeneize llega a la última instancia de la Copa, cumplirá con su sorprendente promesa. ¿De qué se trata?

Boca Juniors ya conoce su camino en esta edición de la Copa Libertadores. El equipo comandado por Claudio Úbeda quedó emparejado en el Grupo D junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, una zona bastante compleja para el cuadro de la Ribera que irá en busca de conquistar la séptima.

A pesar de que el torneo aún ni comenzó (debutarán el 7 de abril en Santiago de Chile ante la U. Católica), uno de los futbolistas que ya hizo una promesa en caso de que el Xeneize llegara a la gran final del certamen fue Adam Bareiro, futbolista que llegó en el último mercado de pases.

Adam Bareiro Boca 16x9 Adam Bareiro hizo una promesa boquense si llegan a la final de la Libertadores. @BocaJrsOficial El delantero paraguayo, que también está muy identificado con San Lorenzo, dejó atrás su pasado y ya piensa en lo que será disputar el torneo con Boca. Ante ello, fue consultado sobre si haría una promesa en caso de avanzar a la instancia definitiva y para sorpresa de todos, Adam ya prometió.

La jugada promesa de Adam Bareiro si Boca llega a la final de la Libertadores “Mira, puedo hacer muchas promesas, eh una de las que puedo hacer es tatuarme algo de Boca”, sentenció en diálogo con Fox Sports. Y luego mencionó lo que se siente jugar el máximo torneo continental: “Es una pasión tremenda, es algo muy lindo y de jugarlo también, el sueño de todo jugador es poder levantarla”.