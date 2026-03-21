¿Boca o River? Conmebol puso las fechas y se definió qué equipo tendrá más descanso antes del próximo Superclásico

En la semana previa al Superclásico, Boca y River estarán jugando la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Sin importar el momento deportivo que atraviese cada uno, el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate siempre es el partido más atractivo en la previa y el más visto de cada torneo del fútbol argentino (más allá de que después en el juego no siempre sean muy vistosos). Se juegue un título o no, siempre invita a verlo.

El próximo choque entre los dos clubes más grandes del país -el primero del 2026- se jugará el fin de semana del domingo 19 de abril (muy probablemente el mismo domingo) en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura. Y como suele suceder en las últimas décadas, entresemana ambos equipos tendrán competencia internacional.

Así llegarán Boca y River al Superclásico Boca vs River Superclásico Clausura 2025 Miguel Merentiel Boca llegará al Superclásico con un día más de descanso que River. Fotobaires Es que en los días previos se estará jugando la segunda jornada de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana, y Conmebol ya confirmó los calendarios de todos los participantes, por lo que tanto los de la Ribera como los de Núñez saben cuánto descanso tendrán antes del duelo entre ellos.

En ese sentido, el Xeneize es el más afortunado, pues le tocará recibir en la Bombonera el martes 14 a Barcelona de Ecuador (en donde hoy juega el Pipa Bendetto). El Millonario, en tanto, también jugará en casa, pero un día más tarde, el miércoles 15 contra Carabobo de Venezuela.