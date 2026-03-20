El divertido ida y vuelta entre Neymar y San Lorenzo antes del duelo por la Copa Sudamericana

Neymar palpitó su visita al Nuevo Gasómetro y desde las redes de San Lorenzo le respondieron con una frase que encendió la previa.

Se picó antes de jugarse. Neymar y San Lorenzo ya arrancaron el partido en las redes sociales.

El duelo todavía está lejos, pero ya empezó a jugarse en redes con un cruce que hizo ruido. La previa del cruce entre San Lorenzo y Santos por la Copa Sudamericana empezó a tomar temperatura mucho antes del pitazo inicial. Esta vez, el protagonista fue Neymar, que dejó un mensaje que no pasó desapercibido en Boedo.

El astro brasileño utilizó sus redes sociales para agradecer el cariño de los hinchas azulgranas y dejó en claro su entusiasmo por el partido: "Me alegra el cariño demostrado por los aficionados de San Lorenzo. Estoy seguro de que harán una gran fiesta el día del partido. Nos vemos allí".

La respuesta del Ciclón no tardó en llegar y fue con tono bien futbolero. Desde la cuenta oficial del club publicaron una imagen del estadio colmado y una frase directa al crack: “Te vas a enamorar, Ney”. El intercambio rápidamente se viralizó y le puso color a una serie que promete.

Neymar calentó el cruce con San Lorenzo y hubo respuesta desde Boedo El club San Lorenzo compartió una imagen de su estadio e invitó a Neymar Jr. a enamorarse San Lorenzo publicó una imagen de su estadio y le lanzó una invitación a Neymar para que “se enamore”, gesto que el brasileño respondió con un mensaje de agradecimiento y entusiasmo. No será la primera vez que Neymar enfrente a un equipo argentino. El antecedente más recordado se remonta a la Libertadores 2012, cuando Santos eliminó a Vélez en cuartos de final. Años más tarde, ya con Barcelona, también fue protagonista en la final del Mundial de Clubes 2015 ante River.