La fuerte respuesta de Chiqui Tapia a la Selección de España y la "picante" sede que propuso para la Finalissima
En medio de la polémica por la chicana de Alejandro Domínguez, Claudio Tapia decidió echar más leña al fuego y se expidió en redes sociales.
El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, le tiró un palo a la Selección de España y a la UEFA por el cancelado partido de la Finalissima y apuntó contra el amistoso que tiene programado el elenco ibérico en la fecha que él quería disputar el certamen.
"Somos campeones del mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios", publicó el Chiqui en tono desafiante esta tarde en su cuenta oficial de X, y sugirió de paso que no le molestaba disputar el torneo intercontinental en suelo catalán.
El posteo de Claudio Tapia
Unas horas antes, también en modo irónico, había recogido el guante tras conocerse que la Furia jugaría en dicha fecha en Barcelona contra Egipto. "Nos enteramos que España va a jugar el 31 de marzo en Barcelona, como campeones del mundo voy a defenderla como tenemos que hacerlo", lanzó, en una frase que dejó expuesto su malestar por la forma en que se cayó el cruce entre los campeones de América y Europa.
Esto se suma a la polémica por la chicana de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien fue sarctástico este jueves por la noche y señaló que "si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima", en respaldo a la postura sostenida por AFA durante la negociación.
Así, mientras la organización termina de definir rivales y logística, la Selección ya sabe que cerrará marzo con dos partidos en el país y con el foco puesto en llegar con rodaje al Mundial 2026. El primero de ellos será el viernes 27 contra Mauritania.
Fuente: NA