La fuerte respuesta de Chiqui Tapia a la Selección de España y la "picante" sede que propuso para la Finalissima

En medio de la polémica por la chicana de Alejandro Domínguez, Claudio Tapia decidió echar más leña al fuego y se expidió en redes sociales.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, le tiró un palo a la Selección de España y a la UEFA por el cancelado partido de la Finalissima y apuntó contra el amistoso que tiene programado el elenco ibérico en la fecha que él quería disputar el certamen.

"Somos campeones del mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios", publicó el Chiqui en tono desafiante esta tarde en su cuenta oficial de X, y sugirió de paso que no le molestaba disputar el torneo intercontinental en suelo catalán.

El posteo de Claudio Tapia Tuit Tapia Finalissima El Chiqui Tapia se expidió en redes. Captura @tapiachiqui Unas horas antes, también en modo irónico, había recogido el guante tras conocerse que la Furia jugaría en dicha fecha en Barcelona contra Egipto. "Nos enteramos que España va a jugar el 31 de marzo en Barcelona, como campeones del mundo voy a defenderla como tenemos que hacerlo", lanzó, en una frase que dejó expuesto su malestar por la forma en que se cayó el cruce entre los campeones de América y Europa.

Esto se suma a la polémica por la chicana de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien fue sarctástico este jueves por la noche y señaló que "si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima", en respaldo a la postura sostenida por AFA durante la negociación.

Así, mientras la organización termina de definir rivales y logística, la Selección ya sabe que cerrará marzo con dos partidos en el país y con el foco puesto en llegar con rodaje al Mundial 2026. El primero de ellos será el viernes 27 contra Mauritania.