La llamativa opinión de Almeyda sobre la Finalissima y su palito a Alejandro Domínguez: "No es argentino"
Matías Almeyda le restó importancia a la cancelación de la Finalissima y apuntó contra Alejandro Domínguez por su chicana a España.
La Finalissima -que debía disputarse exactamente dentro de una semana y que se canceló por la guerra en Medio Oriente y la incapacidad de las distintas confederaciones en acordar una nueva sede y fecha- volvió a posicionarse en las últimas horas en el centro de la escena tras la chicana de Alejandro Domínguez a España.
"Si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima. Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde. (...) ¿Sabés quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron...", lanzó anoche el presidente de la Conmebol tras el sorteo de la Copa Libertadores.
La opinión de Almeyda sobre la Finalissima y el palito a Domínguez
Estas declaraciones generaron un fuerte revuelo en todo el mundo, pero especialmente en suelo español. Distintos medios y protagonistas se han manifestado al respecto -Luis de la Fuente, DT de la Furia, entre ellos-, e incluso se expresaron algunos argentinos, como es el caso de Matías Almeyda, a quien le consultaron su opinión este viernes en conferencia de prensa.
"Me da lo mismo. ¿El que gana es campeón de qué? Es un partido para generar... Para mí no le cambia nada a ningún futbolista ni entrenador, ni tampoco a los hinchas, argentinos ni españoles. Disfrutemos que hay dos equipos que lo han hecho bien. Esperemos que estén a la altura en el Mundial y que se enfrenten ahí, porque lo otro era un amistoso", apuntó en primera instancia el Pelado.
Pero el entrenador no solo le restó importancia a la Finalissima como título oficial, sino que también deslizó un palito para Alejandro Domínguez, relativizando el valor de sus palabras (especialmente el "Somos bicampeones") "El presidente de la Conmebol no es argentino (es paraguayo)... a no ser que tenga simpatía por Argentina", sentenció Almeyda.