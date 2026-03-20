La llamativa opinión de Almeyda sobre la Finalissima y su palito a Alejandro Domínguez: "No es argentino"

Matías Almeyda le restó importancia a la cancelación de la Finalissima y apuntó contra Alejandro Domínguez por su chicana a España.

"Si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima. Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde. (...) ¿Sabés quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron...", lanzó anoche el presidente de la Conmebol tras el sorteo de la Copa Libertadores.

La opinión de Almeyda sobre la Finalissima y el palito a Domínguez La opinión de Almeyda sobre la Finalissima y el palito a Domínguez Estas declaraciones generaron un fuerte revuelo en todo el mundo, pero especialmente en suelo español. Distintos medios y protagonistas se han manifestado al respecto -Luis de la Fuente, DT de la Furia, entre ellos-, e incluso se expresaron algunos argentinos, como es el caso de Matías Almeyda, a quien le consultaron su opinión este viernes en conferencia de prensa.

"Me da lo mismo. ¿El que gana es campeón de qué? Es un partido para generar... Para mí no le cambia nada a ningún futbolista ni entrenador, ni tampoco a los hinchas, argentinos ni españoles. Disfrutemos que hay dos equipos que lo han hecho bien. Esperemos que estén a la altura en el Mundial y que se enfrenten ahí, porque lo otro era un amistoso", apuntó en primera instancia el Pelado.