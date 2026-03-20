La Selección argentina presentó oficialmente su camiseta suplente para el Mundial 2026

De cara a lo que será el certamen mundialista, algunos futbolistas de la Selección argentina fueron los encargados de presentar la nueva camiseta alternativa.

En medio de la creciente expectativa por conocer a los próximos rivales en la fecha FIFA, la Selección argentina ya cuenta con una certeza que ilusiona fuera del campo. La nueva camiseta alternativa, pensada para el Mundial 2026, combina elegancia y carácter en una propuesta que refleja el estatus de campeón vigente.

Un diseño sobrio pero impactante, listo para que Lionel Messi lo luzca en lo que podría ser su última cita mundialista. La marca Adidas fue la encargada de presentar oficialmente el modelo, que ya se encuentra disponible en sus canales de venta.

La Selección argentina presentó su camiseta alternativa para el Mundial 2026 El flamante diseño apuesta por una base negra con detalles en azul, celeste y blanco, una paleta que busca representar la diversidad cultural del país. La prenda no solo destaca por su estética, sino también por el mensaje que transmite: una identidad que atraviesa generaciones y regiones, y que encuentra en el fútbol uno de sus principales puntos de unión.

image La nueva camiseta suplente de la Selección argentina para la Copa del Mundo 2026. @Adidas Como corresponde a los campeones del mundo, la camiseta luce con orgullo el escudo con las tres estrellas y el parche que acredita el título conseguido en Qatar 2022. Además, la marca alemana introduce nuevamente su clásico trifolio Originals, acompañado por la inscripción “Argentina” y el tradicional Sol de Mayo en la parte posterior del cuello, reforzando el vínculo entre historia y modernidad.

La campaña de lanzamiento reunió a varias de las principales figuras del plantel, entre ellas Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. Como parte de la activación, también se anunció una intervención especial en la Avenida Corrientes, donde los fanáticos podrán vivir una experiencia inmersiva en torno a la nueva indumentaria.