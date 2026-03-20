La provocadora chicana de Alejandro Domínguez a la Selección de España tras la cancelación de la Finalissima

Alejandro Domínguez se burló de la vigente campeona de la Eurocopa debido a que no quisieron disputar el choque contra la Selección argentina.

Luego de que la AFA y la UEFA no pudieran llegar a un acuerdo para definir la sede, el día y el horario de la Finalissima (por el conflicto en Medio Oriente no se pudo jugar en Qatar), se determinó que el choque entre la Selección argentina, campeona de la Copa América, y la Selección de España, campeona de la Eurocopa, quede cancelado de manera definitiva.

Desde la máxima entidad del fútbol europeo propusieron jugar en el Santiago Bernabéu en la misma fecha que estaba pactado el encuentro o también para el 30 de marzo. Sin embargo, la AFA rechazó esa propuesta, y con respaldo de la Conmebol, envió una última contrapropuesta que consistía en jugar en el Estadio Olímpico de Roma, el 31 de marzo. No obstante, la UEFA no lo aceptó dado que desde Europa informaron que no cuentan con fechas disponibles.

finalissima La Finalissima entre Argentina y España fue cancelada. Instagram Ante la cancelación del partido, quien salió a hablar sobre ello fue Alejandro Domínguez. El presidente de la Conmebol tomó la palabra tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y lanzó una divertida chicana contra la Selección de España al afirmar que no se presentó al encuentro.

La provocadora chicana de Alejandro Domínguez a la Selección de España "Si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima. Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde”, comenzó en diálogo con DSports. "Nos enteramos que España va a jugar el 31 de marzo en Barcelona, como campeones del mundo voy a defender defenderla como tenemos que hacerlo”, agregó.