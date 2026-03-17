El desafiante posteo de Chiqui Tapia tras la cancelación de la Finalissima, al anunciar el amistoso de Argentina ante Guatemala

Claudio Tapia utilizó sus redes sociales para promocionar el partido de la Selección el próximo 31 de marzo con una picante indirecta a la UEFA y la RFEF.

Claudio Tapia publicó un mensaje en sus redes sociales palpitando el amistoso que la Selección argentina jugará ante Guatemala. Pero, además, el presidente de la AFA aprovechó el escenario para lanzar un palazo por la cancelación de la Finalissima ante España.

El mensaje de Claudio Tapia al anunciar el amistoso entre Argentina y Guatemala: ¿palazo a la UEFA? “Porque queremos jugar”, comenzó escribiendo el Chiqui en su cuenta de X, citando el anuncio oficial de lo que será la despedida de la Scaloneta en el país el martes 31 de marzo. “Porque defendemos los colores, porque Argentina merece despedirse en casa”, continuó el escrito, siguiendo el tono desafiante.

Además, subrayó que “en la previa del Mundial, late fuerte la ilusión, el 31 todos juntos alentando a la Selección. Una noche para alentar a los mejores del mundo antes de volver a soñar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2033943892408598854&partner=&hide_thread=false Porque queremos jugar, porque defendemos los colores, porque Argentina merece despedirse en casa.



En la previa del Mundial, late fuerte la ilusión, el 31 todos juntos alentando a la Selección. Una noche para alentar a los mejores del mundo antes de volver a soñar. https://t.co/EXQssPf3X4 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 17, 2026 Los argumentos que dio Tapia tras la cancelación de la Finalissima Hace algunos días, Tapia, publicó un hilo en su cuenta de X, en el que volvió a explicar la postura de la dirigencia argentina y detalló cómo se desarrollaron las negociaciones en lo que fue la fallida realización de la Finalissima. Allí, el Chiqui aseguró que desde el primer momento la AFA sostuvo que el partido debía disputarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva y remarcó que la primera propuesta para jugar en Madrid no cumplía con ese criterio.

El máximo dirigente del fútbol argentino también confirmó que posteriormente surgió la posibilidad de disputar el encuentro en Italia el 27 de marzo, una sede que Argentina aceptó sin objeciones, aunque solicitó reprogramar el partido para el 31 de marzo.