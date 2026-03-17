Mazazo para Claudio Úbeda: se confirmó la lesión de otro jugador clave de Boca
Un titular indiscutido de Boca se hizo estudios y los resultados arrojaron un desgarro, justo antes de una durísima seguidilla. ¿Llega con los tiempos?
Boca no para de recibir cachetazos en 2026. En medio de un presente lleno de dudas y con pocas certezas, el equipo de Claudio Úbeda vuelve a atravesar una delicada situación que lo acompaña desde que arrancó el semestre: las lesiones.
El empate 1-1 ante Unión en Santa Fe del domingo pasado dejó una noticia que generaba mucha preocupación puertas adentro y la misma tenía como protagonista a Santiago Ascacíbar. El mediocampista salió a los seis minutos del complemento y el llamativo cambio puso nuevamente al Sifón en el ojo de la tormenta, aunque no fue lo que pareció.
"Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña", dijo el entrenador en conferencia, indicando que la modificación fue producto de una molestia en el isquiotibial derecho. Resulta que el Ruso se hizo estudios médicos en las últimas horas para constatar el grado de la lesión y en Boca se agarran la cabeza por lo que arrojaron los resultados.
Pésima noticia para Boca Ascacíbar será baja por varias semanas
Ascacíbar, que no paró desde se vistió de azul y oro y jugó nueve partidos seguidos, tiene un desgarro y el tiempo mínimo de recuperación es de tres semanas. Es por eso que el ex Estudiantes quedó descartado para recibir el domingo en la Bombonera a Instituto y es duda para visitar a Talleres, en el duelo que se jugará luego de la fecha FIFA de marzo.
El tema es que, luego de esos dos partidos, a Boca se le viene una seguidilla durísima: los clásicos ante Independiente y River y, en el medio, el debut por la Copa Libertadores. En ese sentido, la idea del cuerpo técnico es respetar los plazos estimados y no arriesgar innecesariamente al Ruso para que pueda estar a dichos compromisos. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona.