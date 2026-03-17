Mazazo para Claudio Úbeda: se confirmó la lesión de otro jugador clave de Boca

Un titular indiscutido de Boca se hizo estudios y los resultados arrojaron un desgarro, justo antes de una durísima seguidilla. ¿Llega con los tiempos?

Boca no para de recibir cachetazos en 2026. En medio de un presente lleno de dudas y con pocas certezas, el equipo de Claudio Úbeda vuelve a atravesar una delicada situación que lo acompaña desde que arrancó el semestre: las lesiones.

El empate 1-1 ante Unión en Santa Fe del domingo pasado dejó una noticia que generaba mucha preocupación puertas adentro y la misma tenía como protagonista a Santiago Ascacíbar. El mediocampista salió a los seis minutos del complemento y el llamativo cambio puso nuevamente al Sifón en el ojo de la tormenta, aunque no fue lo que pareció.

"Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña", dijo el entrenador en conferencia, indicando que la modificación fue producto de una molestia en el isquiotibial derecho. Resulta que el Ruso se hizo estudios médicos en las últimas horas para constatar el grado de la lesión y en Boca se agarran la cabeza por lo que arrojaron los resultados.

Unión de Santa Fe vs Boca Apertura 2026 Santiago Ruso Ascacibar Santiago Ascacibar, que no pudo terminar el partido ante Unión, está desgarrado. Fotobaires Pésima noticia para Boca Ascacíbar será baja por varias semanas Ascacíbar, que no paró desde se vistió de azul y oro y jugó nueve partidos seguidos, tiene un desgarro y el tiempo mínimo de recuperación es de tres semanas. Es por eso que el ex Estudiantes quedó descartado para recibir el domingo en la Bombonera a Instituto y es duda para visitar a Talleres, en el duelo que se jugará luego de la fecha FIFA de marzo.