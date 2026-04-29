Úbeda, durísimo contra el arbitraje tras la derrota de Boca en Brasil: "Quedó a la vista de todos"

La noche en Belo Horizonte dejó mucho más que una derrota para Boca . Tras el 0-1 ante Cruzeiro por la tercera fecha de la Copa Libertadores, el equipo de Claudio Úbeda cortó una racha de 14 partidos sin perder y el foco quedó puesto en el polémico arbitraje.

Una vez consumado el match, el entrenador xeneize no se guardó nada y apuntó directamente contra Esteban Ostojich. ¿El motivo principal? La doble amarilla a Adam Bareiro sobre el final del primer tiempo que terminó rompiendo el partido y condicionando al equipo argentino.

“Con el tema de la expulsión, nosotros vimos que no fue para sancionar con la segunda amarilla a Adam. Ni siquiera hizo un gesto de intentar dar un golpe, ni mucho menos. Eso nos condicionó el resto del partido y la intención del juego que teníamos", explicó el Sifón.

Si bien dejó en claro no querer profundizar sobre el tema, el técnico disparó: “Hablé con los jugadores tras el final del primer tiempo, para ver el tema de jugar con inferioridad numérica. Sinceramente, no quiero caerle por demás al árbitro, porque quedó a la vista de todos lo que fue el arbitraje. ¿Si tuvo exceso de protagonismo? Sobre las sanciones, en un típico de la Copa Libertadores, sacó varias amarillas rápidas y condicionó el resto del partido”.

"NOSOTROS VIMOS QUE NO HABÍA SIDO PARA SANCIÓN". Ubeda se refirió a la polémica expulsión de Bareiro ante Cruzeiro. ¿Coincidís? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/C2WWKdVjMl

Más allá de la bronca por el resultado, también hubo lugar para la autocrítica y hasta una advertencia a Bareiro. “Se pudo haber evitado la roja, Bareiro usa mucho su físico para defender la pelota y cuidarla y ahí aparece la fricción, a veces se pasa de rosca. Deben medirse esas situaciones, más en encuentros como este, y todo es aprendizaje. En la Libertadores todo son detalles y hay que estar atentos a eso”, agregó Úbeda.

“Me da mucha bronca perder este tipo de partidos. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, con un buen planteo, y ellos no llegaron casi con peligro, salvo la jugada del gol y alguna otra. Quiero valorar el sacrificio colectivo, aunque no alcanza y nos vamos con mucha bronca. Algunos de ellos cargaron al final y así se complicó el clima, aunque tratamos de calmar todo”, cerró el DT de Boca.