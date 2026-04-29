Escándalo final: un jugador de Cruzeiro cargó a los de Boca y hubo corridas y empujones

Tras el pitazo final, Leandro Paredes fue a buscar a Matheus Pereira y el episodio fue escalando tanto que casi se van a las manos entre todos. El video.

Ayrton Costas, uno de los más calientes en el final de Cruzeiro-Boca.

Lo que sucedió en el final del partido entre Cruzeiro y Boca se veía venir. En Belo Horizonte, por la Copa Libertadores, hubo más roce que juego y el desenlace fue directamente caótico.

El primer gran quiebre llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando el árbitro Esteban Ostojich expulsó a Adam Bareiro por doble amarilla en una decisión muy discutida. Ya en el complemento, el equipo brasileño aprovechó el hombre de más y encontró un gol sobre el cierre que terminó inclinando el resultado.

Qué pasó en el final de Cruzeiro-Boca Pero el verdadero estallido llegó después del pitazo final. Allí, varios jugadores xeneizes fueron directamente a encarar a Matheus Pereira, apuntado como el que inició las provocaciones. Leandro Paredes fue el primero en ir a buscarlo y enseguida se sumaron todos sus compañeros.

La escena se descontroló rápido: corridas, empujones y tensión al máximo. Del lado de Boca los más descontrolados eran Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Brey y Marcelo Weigandt, a tal punto que los jugadores de Cruzeiro armaron un cerco para proteger a su número 10.

Escandaloso final en Cruzeiro-Boca. Escandaloso final en Cruzeiro-Boca. Video: ESPN