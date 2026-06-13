Boca acelera por Romaña: la estrategia que planea Riquelme para convencer a San Lorenzo

Boca ya inició contactos por el zaguero colombiano y figura del Ciclón, uno de los apuntados por la dirigencia para reforzar la defensa.

La llegada del Vasco Arruabarrena para iniciar su segundo ciclo al frente de Boca ya empezó a marcar el rumbo del mercado de pases. Apenas aterrizó en Buenos Aires, el entrenador dejó en claro que considera necesario reforzar algunas posiciones para elevar el nivel competitivo del plantel, una visión que comparte la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

En ese contexto, uno de los nombres que aparece con fuerza en los pasillos de la Bombonera es el de Jhohan Romaña. El defensor colombiano de San Lorenzo se convirtió en uno de los principales objetivos del Xeneize para reforzar la última línea y ya hubo contactos con su entorno para conocer su situación de cara al segundo semestre.

Sin embargo, pese a las versiones que circularon en los últimos días, desde Boca todavía no realizaron una oferta formal al club de Boedo. Las conversaciones se desarrollan a través de los representantes del futbolista y, por el momento, no existen negociaciones directas avanzadas entre ambas instituciones, por lo que el desenlace parece estar lejos de resolverse en el corto plazo.

La estrategia de Boca para fichar a Romaña Romaña San Lorenzo.JPG Jhohan Romaña, el férreo defensor colombiano de San Lorenzo, es pretendido por el Xeneize. FotoBaires En Brandsen 805 consideran que el visto bueno del jugador podría ser un factor determinante para encaminar la operación. Además, existe otro elemento que juega a favor del club azul y oro: el contrato de Romaña con San Lorenzo finaliza en diciembre de este año. Esta situación contractual podría reducir el margen de negociación del Ciclón, que busca renovar el vínculo del defensor, aunque todavía no logró avances significativos.