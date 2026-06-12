Boca va por su primer refuerzo: ofertó US$ 3.000.000 por una figura de otro grande de Argentina

Boca comenzó a moverse en el mercado de pases y en las últimas horas presentó una oferta formal por una figura de otro grande de Argentina.

Boca Juniors comenzó a mover fichas en el mercado de pases y ya realizó una oferta formal por uno de los defensores más destacados del fútbol argentino. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme presentó una propuesta de tres millones de dólares a San Lorenzo para quedarse con el pase de Jhohan Romaña, marcador central colombiano de 27 años que viene de consolidarse como una pieza clave en el conjunto azulgrana, según informó el periodista partidario Luciano Torres Toranzo.

El defensor, que incluso integró la prelista de Colombia para el Mundial 2026, aparece como una de las prioridades para reforzar la zaga central de cara al segundo semestre. Además, Boca cuenta con margen para incorporar un futbolista extranjero tras la salida de Ander Herrera y la reciente nacionalización de Adam Bareiro, una situación que facilitó el avance por el jugador.

Boca presentó una oferta formal de US$ 3.000.000 por Jhohan Romaña En el Xeneize son optimistas respecto a la negociación por varios factores. El principal tiene que ver con la situación contractual de Romaña, cuyo vínculo con San Lorenzo entra en la etapa final. Con menos de seis meses por delante, el colombiano quedará habilitado para firmar un precontrato con cualquier club, un escenario que reduce considerablemente el poder de negociación del conjunto de Boedo.

A esto se suma el delicado contexto económico que atraviesa el Ciclón. Las deudas salariales con parte del plantel y la necesidad de generar ingresos podrían empujar a la dirigencia a analizar seriamente la propuesta. Además, Boca ya habría mantenido contactos con el entorno del futbolista y conoce de primera mano el interés del defensor por dar el salto a uno de los clubes más importantes del continente.