F1 2026|
Horarios y cómo ver la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona
Franco Colapinto afrontará una nueva fecha de la Fórmula 1 con el objetivo de recuperarse tras un complicado paso por Mónaco.
Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana cuando dispute el Gran Premio de Barcelona, correspondiente a la séptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino afrontará una nueva oportunidad para seguir sumando experiencia en la máxima categoría y recuperar terreno después de una carrera complicada en Mónaco.
El representante de Alpine llega a Barcelona luego de finalizar decimoquinto en el trazado callejero del Principado, una actuación que estuvo lejos de las expectativas y que no le permitió pelear por los puntos. Sin embargo, el objetivo ahora será dejar atrás ese resultado y aprovechar las características del circuito catalán para volver a mostrar un mejor rendimiento.
Antes de Mónaco, Colapinto había protagonizado dos de sus actuaciones más destacadas en la Fórmula 1, con un séptimo puesto en Miami y una sexta colocación en Canadá, resultados que marcaron sus mejores producciones desde su llegada a la categoría.
Colapinto busca volver a la pelea por los puntos
El argentino encara la cita española con optimismo y con mejores sensaciones respecto al comportamiento del monoplaza. Durante la previa del fin de semana aseguró sentirse cada vez más cómodo con el auto y destacó los avances logrados por el equipo en las últimas semanas.
El Circuito de Barcelona-Cataluña es un escenario conocido para Colapinto gracias a los ensayos de pretemporada realizados allí. Además, se trata de un trazado considerado ideal para evaluar el rendimiento general de los monoplazas debido a su combinación de curvas rápidas, sectores técnicos y largas rectas.
Mientras tanto, la lucha por el campeonato tiene un claro dominador. El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, lidera con comodidad la clasificación tras ganar las últimas cinco carreras de manera consecutiva. Con 156 puntos, aventaja por 66 unidades a Lewis Hamilton, de Ferrari, mientras que George Russell completa el podio provisional del campeonato.
El cronograma completo del Gran Premio de Barcelona
La actividad oficial comenzará este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El sábado se llevará a cabo la tercera práctica y posteriormente la clasificación, que definirá el orden de partida para la carrera.
Viernes
- Práctica Libre 1: 8:30
- Práctica Libre 2: 12:00
Sábado
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo
- Carrera: 10:00
El Circuito de Barcelona-Cataluña, ubicado en Montmeló, cuenta con una extensión de 4,675 kilómetros y presenta un recorrido de 14 curvas, características que lo convierten en uno de los escenarios más tradicionales del calendario.
Dónde ver en vivo la Fórmula 1 en Argentina
Los fanáticos argentinos podrán seguir toda la actividad del Gran Premio catalán a través de Fox Sports. Además, la competencia también estará disponible mediante Disney+, la plataforma de streaming que ofrece la cobertura de ESPN para la Fórmula 1.
Con una nueva oportunidad por delante y la intención de recuperarse tras un fin de semana difícil en Mónaco, Colapinto buscará volver a ser protagonista en una pista que conoce y donde espera dar un paso adelante junto a Alpine.