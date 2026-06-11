Boca, River, Racing, San Lorenzo e Independiente Rivadavia jugarán la Copa Argentina ¡en pleno Mundial!

La cuenta de la Copa Argentina anunció las fechas de los partidos de Boca, River y los demás que quedaron pendientes de los 16avos de final.

El cuadro de octavos de final de la Copa Argentina está casi completo. Solamente quedan 5 cupos restantes, correspondientes a los partidos de 16avos de final que quedaron postergados: Boca Juniors vs. Sarmiento, River Plate vs. Aldosivi, Racing vs. Defensa y Justicia, San Lorenzo vs. Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia vs. Tigre.

Se esperaba que estos encuentros se jugaran en el segundo semestre de la temporada, luego de la finalización del Mundial 2026. Sin embargo, la cuenta oficial del torneo más federal del país sorprendió al anunciar este jueves que esta media decena de duelos se llevarán a cabo durante el transcurso de la Copa del Mundo.

Los partidos pendientes de Copa Argentina se jugarán durante el Mundial Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2065192747535896609?s=20&partner=&hide_thread=false Fechas confirmadas para los partidos restantes de los 16avos de Final de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/MkObi1TYBT — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) June 11, 2026 Los compromisos se llevarán a los largo de la segunda semana de julio, mientras se estén llevando a cabo las semifinales del máximo certamen ecuménico en suelo norteamericano. Afortunadamente para los hinchas, no coincidirán exactamente en los mismos días, por lo que no habrá que elegir entre ver uno y perderse otro.

El primer partido será el Independiente Rivadavia y Tigre, que jugarán el domingo 12 -las semis del Mundial serán el martes 14 y el miércoles 15-. Luego, el jueves 16 habrá otros dos cotejos: Racing contra Defensa y Boca contra Sarmiento. Finalmente, el viernes 17 tendrán lugar los choques de San Lorenzo ante Riestra y River ante Aldosivi. Todos tienen sede y horario a confirmar.