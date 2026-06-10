River deberá pelear con Flamengo por un refuerzo top que jugará el Mundial 2026

El gigante de Brasil mostró interés en un futbolista de talla mundial que es prioridad para el River de Coudet. Quién es.

River, a través de la voz de Stefano Di Carlo, dejó en claro que está dispuesto a salir con todo al mercado de pases. Y uno de los grandes anhelos tanto de Eduardo Coudet como de la dirigencia es poder darle un salto de calidad al plantel con la llegada de Thiago Almada, a sabiendas de que se trataría de una negociación tan compleja como millonaria.

Atento, River: Flamengo se mete en la pelea por Thiago Almada Para colmo, cuando parecía que el principal desafío era convencer al campeón del mundo y acercarse a las pretensiones económicas del Atlético de Madrid, apareció un nuevo actor de peso en la escena: Flamengo. Según informó Globoesporte, el vigente campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao también posó sus ojos en la figura del ex Vélez.

Quienes rodean al futbolista de la Selección argentina aseguran que no tiene apuro para tomar una decisión. De hecho, su intención es esperar hasta el final del Mundial 2026 antes de definir su próximo destino, que sería lejos del equipo del Cholo Simeone.

thiago almada Además de River, Almada también aparece en el radar de Flamengo. Instagram @thiago_almada23 Cuánto pide el Atlético por su ficha y por qué hay que esperar hasta después del Mundial Más allá de eso, el principal obstáculo es otro: el Atlético estaría dispuesto a negociar únicamente bajo condiciones muy exigentes y pide cerca de 20 millones de euros por el 50% de la ficha del enganche de 25 años. De todas formas, en River están dispuestos a hacer la inversión.