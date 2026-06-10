Por el triunfo ante Islandia, la Selección argentina deberá romper una "maldición" si quiere levantar la copa en el Mundial 2026

El 3-0 en Alabama dejó a la Selección argentina en un lugar de privilegio, pero que nadie quiere ostentar en la previa de un Mundial. De qué se trata.

La goleada en el último amistoso ante Islandia confirmó una "mala noticia" para la Selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni cargará con una estadística que se mantiene intacta desde hace más de tres décadas y que nunca pudo ser quebrada por ninguna potencia en un Mundial.

Gracias al 3-0 en Alabama, la Albiceleste comenzará el certamen como líder del ranking FIFA, posición que ocupa con 1.877 puntos. Detrás aparecen España (1.874), que perdió el primer puesto por el empate vs. Irak, y Francia (1.870), quien no pudo alcanzar a la Scaloneta pese al triunfo ante Irlanda del Norte.

La Selección argentina llegará al Mundial siendo la N°1 del mundo: ¿bueno o malo? El dato que llama la atención es que, desde la creación de dicho ranking en 1992, ninguna selección logró levantar la Copa del Mundo llegando al torneo como la selección número uno del escalafón. A lo largo de estas ediciones hubo varios intentos, pero todas terminaron frustradas en el camino.

Festejo gol de Argentina Argentina goleó a Islandia en Alabama y llega con todo al debut mundialista. Antecedentes oscuros: el patrón se repite hace más de 30 años Alemania inició como líder el Mundial de 1994, Brasil lo hizo en 1998, 2006 y 2010, Francia llegó a Corea-Japón 2002 en la cima, España encabezó la clasificación en 2014, Alemania repitió en 2018 y Brasil volvió a hacerlo en Qatar 2022. ¿El punto en común? Ninguno de ellos se quedó con el trofeo.

Si consigue quedarse con la copa en 2026, Argentina no solo habrá defendido con éxito el título conquistado en Qatar, sino que también habrá terminado con la histórica “maldición” que persigue a los líderes del ranking FIFA. ¿Podrá?