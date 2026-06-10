Scaloni sorprendió con la decisión que tomó para el reemplazante de Balerdi, tras el 3-0 a Islandia

Tras el triunfo ante Islandia, Lionel Scaloni aseguró que despejó dudas y explicó por qué todavía no definió quién ocupará el último lugar en la lista.

Lionel Scaloni quedó satisfecho con el triunfo de la Selección argentina y no confirmó aún al reemplazante de Balerdi.

Lionel Scaloni se fue satisfecho luego de la victoria por 3 a 0 ante Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026. El entrenador de la Selección argentina destacó el rendimiento del equipo, celebró la evolución física de varios jugadores y confirmó que aún no definió quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista definitiva de 26 convocados.

"¿Dije mañana? Capaz que un día más me tomo. Como dije ayer, tenemos una idea, pero ahora estuvimos hablando y capaz que un día o dos más nos vamos a tomar. La prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas en cuanto a lo que le podía hacer falta al equipo. Hay dos opciones", explicó el técnico en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni no confirmó quién será el reemplazante de Balerdi ESPN Más allá de la incertidumbre sobre ese lugar vacante, Scaloni se mostró muy conforme con el presente del plantel. "Estamos en un momento importante, estamos bien. Eso no te asegura nada, pero me garantizan que van a dejar todo y seguir jugando como lo están haciendo. Son un espectáculo cuando juegan y cuando defienden", sostuvo.

Además, remarcó la intensidad que muestra el grupo en cada presentación. "Corren como si no hubiera un mañana, el equipo está. Después si la pelota entra o no, es secundario. La gente se va a sentir identificada con este equipo, de eso no tengo ninguna duda. El Mundial no lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que ayudan. Vamos a luchar hasta el último momento", agregó.